Clarissa Molina revela como llegó a su peso ideal

Clarissa Molina reveló llegó a su peso ideal. Todo fue cuando aceptó el reto de cambiar su estilo de vida para siempre. “Vengo entrenando desde el 2021, febrero fue que encontré a mi entrenador Alex Fitbox”, compartió Clarissa a Mezcalent. “Él me cambió la vida junto con unos masajes que yo comencé a darme en Golden también, ‘so’ esa combinación fue la que me motivó a seguir porque veía los resultados un poco más rápido de lo que antes lo veía”.

Fue en ese momento que la co presentadora de El Gordo y la Flaca se dio cuenta que no es una dieta sino un cambio de estilo de vida. “Dije ‘esto no es una dieta’ ni ‘ejercicio ahora una semana’; esto es de por vida porque este es mi templo, es mi herramienta de trabajo y ahí fue que yo hice el switch mental. Primero fue mental, dije ‘ok, esto es así, así, así’. Tengo que comer bien siempre, tengo que seguir enfocada en el entrenamiento para siempre, verlo como una meta que nunca se va a acabar y así es que realmente yo me enfoqué”, dijo Clarissa. “Comencé a entrenar, entrenar, entrenar, hasta llegar al punto que estoy hoy que estoy como que ‘fit’, ¡estoy feliz! Como lo que me da la gana, gracias a Dios”.

Clarissa dice que la gente piensa que ella se limita en la comida. Pero no es así. “Me encanta comer. La gente piensa que yo no como pero sí como de todo, lo que pasa que en el entrenamiento le doy bien duro para poder balancear y, por supuesto, tener la figura que uno se sienta bien con uno mismo. Al final del día, tú tienes que sentirte bien con tu propia piel, pero no es pasar hambre, no es tomar pastillas para perder peso, sino es algo más de la mente”, asegura Clarissa.

Clarissa dice que por su altura ella tiene que estar entre 145 y 148 libras, y es justamente donde se mantiene. “Estoy ahí como en ese pa’ atrás y pa’ adelante”. Lo que quiere decir que Clarissa está en su peso ideal.