Clarissa Molina habló del fin de su relación en El Gordo y la Flaca

Clarissa Molina no estuvo presente en El Gordo y la Flaca cuando confirmó el fin de su relación con el productor musical Vicente Saavedra. Pero su ausencia del programa se debió viajar a República Dominicana donde la llamaron para filmar la nueva cinta que protagoniza en su tierra natal.

Aunque Clarissa no estaba en El Gordo y la Flaca, sus compañeros – Lili Estefan y Raúl de Molina – reaccionaron a la sorpresiva noticia. “Esto me sorprendió a mí también, porque Clarissa no me había dicho absolutamente nada de esto”, dijo Raúl de Molina en El Gordo y la Flaca. “Vicente, que lo conocí junto a Clarissa en varias ocasiones, me caía muy bien. Me da pena que haya terminado esto, pero Clarissa aparentemente dice que esto es oficial que terminaron, le deseo todo lo mejor a Vicente, a Clarissa”.

Pero este lunes 22 de mayo, la misma Clarissa habló del tema en El Gordo y la Flaca. “Yo fui superfeliz con Vicente, de verdad que fue una relación bien bonita y eso es lo que yo me llevo, todos esos recuerdos me los llevo en el corazón atesorando cada uno de ellos que compartí públicamente con todos ustedes, los fanáticos también. Pero sabes qué, y lo estaba pensando después, los momentos que realmente me llevo son donde no había cámaras, que solamente éramos él y yo”, expresó Clarissa. Ella continuó enviando elogios a su ex. “Yo conocí a un ser humano increíble en Vicente Saavedra, de verdad que aprendí muchísimo de él, él de mí, los dos, y nada Dios quiere que estemos ahora mismo en la posición que estamos hoy, los dos tomamos un camino diferente, quién sabe en el futuro que pase, pero por ahora seguimos y él sabe que puede contar conmigo siempre”.

Clarissa dejo claro que entre ellos “hay un amor de familia…él siempre va a poder contar conmigo”.

Raúl de Molina le dijo que “me imagino lo difícil que ha sido esto para ti”. A lo que ella dijo que “sí es difícil, claro que sí porque imagínate cualquier separación por un año, dos años que sean es difícil, pero yo sé que vamos a estar ahí siempre en contacto, eso segurísimo”.