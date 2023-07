Critican a Raúl de Molina por regañar a Gelena Solano en vivo en El Gordo y la Flaca

Se vivió un momento incomodo en el set de El Gordo y la Flaca este jueves 6 de julio. Cuando el presentadora Raúl de Molina le llamó la atención a la colaboradora Gelena Solano en pleno show. El momento fue tan incomodo que los televidentes fueron a las redes para expresar su disgusto. “Muy grosero Raúl con Gelena”, comentó un usuario.

Resulta que Gelena empezó presentando el reportaje que armó sobre la noticia de la separación del ex alcalde de Nueva York Bill Diblasio y su esposa Chirlane McCray después de 30 años de matrimonio. Gelena dijo que la pareja había decidido separarse por mutuo acuerdo y que continuarían viviendo bajo el mismo techo. Luego continuó con su siguiente reportaje sobre las ratas que invaden en Nueva York. Una vez que ella terminó presentando sus noticias del día, Raúl le pregunto sobre la separación de Bill de Blasio.

Raúl le dice: “Gelena tu viste la noticia bien sobre la razón que el alcalde y su esposa se están divorciando?

Gelena: Raúl hay diferentes versiones pero yo te estoy diciendo lo que él acaba de decir hace unas pocas horas. Que ellos se separaron por mutuo acuerdo. Y que ambos van a vivir bajo un mismo techo. Ellos se separarán pero no se divorciarán”.

Raúl la interrumpe y le dice: “No, esto no fue lo que dijeron. Vamos aclarar las cosas. Lo que dijeron hace dos días es que después de 30 años que llevan casados. Ella decidió ser lesbiana pero él se va a quedar viviendo con ella en la misma casa. Ella va a poder tener relaciones con otras mujeres pero vivir con él en su casa”.

Gelena dijo que la esposa de Bill De Blasio ya había compartido hace años que ella era lesbiana. Raúl le contesta a Gelena: “Ahora la esposa de quien era alcalde -él y ella- finalmente lo han admitido…si tu eres reportera debiste haber dado la historia completa. Porque la gente aquí va a decir que en todos lados lo están diciendo y aquí en El Gordo y la Flaca no lo están diciendo”.

Gelena se queda callada y la cámara la deja de mostrar en pantalla y se enfoca en el set de El Gordo y la Flaca.

Una vez que terminó el show, empezaron las criticas en las redes de Univision. “Que manera tan desagradable de llamar la atención a la reportera en el programa en vivo, no tiene manejo 👎👎Ese hombre no debería estar en tv, no sé si él siempre ha sido así, pero es que ese programa lo estoy consumiendo ahora. Muy mal 👎”, comentó un usuario. Otro agregó: “Qué mal decirle a su compañera Gelena que debió investigar mejor, grosero y pedante es Raúl de Molina”.

Cabe mencionar que en 2012, The Observer reportó sobre que Chirlane se identificaba como lesbiana antes de casarse con el ex alcalde de NY.

Aquí puede ver el momento que El Gordo le llama la atención a Gelena Solano.