Presentador podría dejar El Gordo y la Flaca

En medio de las celebraciones de los 25 años de aniversario de El Gordo y la Flaca, andan los rumores que uno de los presentadores podría despedirse del programa. Algunos medios reportan que Univision planea bajar los sueldos de los presentadores. Raúl de Molina sería el más afectado. Ya que El Gordo empezó ganando un sueldo de $7 millones de dólares, después se lo bajaron a $4 millones de dólares, y ahora se lo podrían bajar a $2 millones, según Chisme No Like.

Al parecer, Raúl de Molina estaría furioso por su baja de suelo.

También se dice que El Gordo y la Flaca tendría los días contados. Resulta que ha bajado el rating del programa. Al Rojo Vivo, de Telemundo, le está ganando en rating desde que entro Lourdes Stephen. Por eso Univision decidió agregar por una semana el programa de ¡Siéntese quien pueda!. Al ver los resultados, la cadena decidió traer permanentemente al programa presentado por Julián Gil de UniMás a Univision.

Según los medios, Raúl podría dejar El Gordo y la Flaca. Ya que se compró un lujoso apartamento en España. Al parecer tiene planes de irse a vivir allá.

Se dice que El Gordo y la Flaca podría estar cerca del fin. Por otro lado, dicen que Lili Estefan quiere continuar en el show.

Lo cierto es que el tiempo lo dirá, si El Gordo se va o se queda.

Play

GORDO DE MOLINA FURIOSO PORQUE VAN A VOLVER A BAJAR SU SUELDO! MÁS CAMBIOS EN TELEMUNDO Y UNIVISIÓN NUEVO CANAL POR SI DESAPARECEMOS: youtube.com/channel/UCN4W… VISÍTANOS EN chismenolike.com MEMBRESÍAS: youtube.com/channel/UC5qg… E-mail: contacto@chismenolike.com #chismenolike #elisaberistain #espectaculos #javierceriani #chisme #entretenimiento #show #farandula #memedeldia #showbusiness #ultimominuto #últimomomento #breakingnews #elchismeesvida #latinoamerica #mexico #estadosunidos #españa #barcelona #spain #argentina #argentinanoticias #yoloviprimeroenchismenolike #loviprimeroenchismenolike 2023-05-24T22:47:27Z

Entrevista con Lili Estefan

En una entrevista con Mezcalent, Lili recordó cómo fue esa entrevista de trabajo para presentar GyF. “Mi entrevista para el trabajo. Me acuerdo haber llegado a la oficina de Mario Rodríguez y que me dijo: ‘Lili Estefan te tienes que comprometer porque yo creo que esto va a ir pa’ largo, ustedes van a ser estilo Don Francisco, Cristina (Saralegui), ‘el Gordo y la Flaca’, no puedo tener otra Flaca a través de los años ni otro Gordo a través de los años; entonces ¿estás dispuesta?”.

¿Cuántos años más te ves en El Gordo y la Flaca?

¿Cuántos años más? ¡Eso es impredecible! No sé, yo no sé, a mí me encantaría, a mí personalmente me encantaría llegar a los 30.

¿Cuál ha sido el momento más feliz en el show?

El momento más feliz en Gordo y Flaca, que me viene ahora a la mente, es cuando Raúl tuvo la operación de cáncer del riñón y regresó aquí al estudio. Yo era la mujer más feliz del mundo, ¡cómo lo extrañé el tiempo que estuvo afuera!

¿Y el momento más triste?

Yo creo que la pérdida de los bebés mellizos de Raúl también fue públicamente difícil para nosotros a pesar de que yo no tenía nada que ver con eso. ¡Imagínate! Ya lo habíamos anunciado, ya todo el mundo había mandado regalos, ya todo había pasado, todo el mundo estaba como esperando el desarrollo de la barriga de Millie…Habíamos tenido un ‘baby shower’ en el show y de momento tenemos que públicamente anunciar que Raúl y Millie habían perdido los mellizos, eso fue triste.

Lili come mucho más que Raúl

Lo que muy pocos saben es que entre Lili y Raúl, la Flaca es quien come todos los días al mediodía: carne frita, chicharrones, empanadas, arroz con frijoles, platanitos, tostones. Mientras El Gordo es quien vive a dieta, pero no pierde las libras necesarias.”So, ¿qué te puedo explicar? Siempre me reprocha ‘¡tú eres la Flaca y comes más que yo!’. A lo mejor la gente se imagina que yo soy la que está haciendo siempre dieta… no, no, ¡yo como de todo”, finalizó Lili.