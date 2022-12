Clarissa Molina celebra Navidad 2022 vestida de rojo

Clarissa Molina escogió un candente vestido rojo para celebrar esta Navidad. “Feliz navidad a todos ustedes! Ojalá pudiera poner dentro de cada regalo una chispa del espíritu de la Navidad. Si pudieras incluir un momento especial, cuál sería?”, escribió en el pie de foto de las cinco imágenes navideñas que compartió en sus redes.

La animadora de El Gordo y la Flaca publicó las divertidas imágenes el 25 de diciembre. En las instantáneas se la puede ver vestida con un mini vestido rojo que resalta sus curvas. Mientras que un lazo labrado en piedras de color verde, rojo, blanco y morado; es la apertura del vestido donde deja apreciar sus tonificadas piernas. Clarissa se encuentra dentro de una tina de baño rodeada de regalos. Ella posa muy divertida con varios regalos en las fotos. Ella coquetea para la cámara con unos labios rojos y cabello alisado.

Muchos de sus compañeros la felicitaron por las fiestas navideñas y las bellas fotos. “Pero beshaaa [bella]”, escribió Celines Toribio. “Feliz Navidad amiga, que cada uno de esos regalos te traiga los mayores anhelos de tu corazón porque te lo mereces. Love you”, comentó Aleyda Ortiz.

Mientras que sus seguidores le respondieron a la pregunta de Clarissa: “Si pudieras incluir un momento especial, cuál sería?”. “Que mi abuela vuelviera desde el cielo”, escribió una seguidora. Otra agregó: “Volver mi madre a la vida”.

No faltaron los comentarios sobre Vicente Saavedra, el prometido de Clarissa. “Esta soltera y de regreso en su apartamento wepa!”, comentó una seguidora. Otra añadió: “Eso mismo pienso yo. Ya no sube fotos con el por qué no lo anuncia”.

Cabe recordar que Clarissa tenía programado casarse el próximo mes de enero pero pospuso la boda. Hasta ahora no tienen fecha. Tras el anuncio muchos especulan que la relación terminó.

“Más vale sola qué mal acompañada y qué venda el anillo que ahí tiene unos cuantos dólares”, comentó otra. “Nadie deja ah nadie ella es joven y el camino es largo total hay poco hombre que vale la pena 😂❤️ vuela alto 💚 niña”.

El año pasado, Clarissa posó junto a Vicente para desearle una Feliz Navidad a sus seguidores. Al posar este año sin él, y él tampoco subió una imagen con ella. En realidad Vicente no subió nada en su Instagram de lo que hizo en Navidad, por lo que los rumores de una separación siguen tomando fuerzas. La foto de abajo de Clarissa y Vicente fue compartida en Navidad 2021.