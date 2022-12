Clarissa Molina y Vicente Saavedra confirman que siguen juntos con imágenes en redes

Desde que se pospuso la boda entre Clarissa Molina y Vicente Saavedra se rumora que la pareja ya no está junta. No solo porque se canceló la ceremonia. Si no también porque ya no publican imágenes juntos. Antes de posponer la boda, Clarissa y Vicente se la pasaban publicando fotos en sus redes compartiendo en la piscina, en la playa, en casa, etc.

Pero desde el mes de octubre ya no hemos visto fotos juntos o alguna interacción entre ellos. Por lo que siguen creciendo los rumores de una separación. A pesar que ella aseguró que siguen juntos cuando anunció que pospuso la boda el pasado 5 de diciembre. “Todavía no tenemos fecha fija ni nada pero estamos ahí en el proceso de disfrutar cada día. Hasta que salga la foto de nuestro sueños. Estamos juntos. Tampoco es lo que dicen que estamos separados”.

Aunque no han publicado juntos. Ellos no han borrado sus fotos que han compartido en las redes. Ambos mantienen sus fotos, no como se ha dicho que las han borrado. Pero la publicación que ellos hicieron este fin de semana confirma que siguen juntos. Resulta que Clarissa publicó en su Insta Story un video de un perro en el jardín de la casa de Vicente. Al mismo tiempo, Vicente también publicó una historia del mismo perro, pero de otro ángulo en sus redes. Lo que confirma que ellos siguen juntos, aunque no salgan juntos en las redes.



Abajo puedes ver que el lugar es en la casa de Vicente Saavedra.

El perro se parece mucho a otro que tenía Vicente Saavedra

Durante nuestra investigación de las imágenes que colgó Clarissa y Vicente este fin de semana encontramos que el pasado mes de octubre falleció una mascota de él. Por un instante sospechamos que se trataba de un video viejo que había colgado la pareja en las redes para despistar y callar los rumores de separación. Abajo puedes ver la foto de Tarzan, la mascota que Vicente anunció que había fallecido en octubre. “Descansa en paz!! Tarzan 💔 de mis bullies siempre seras el preferido te amo brou!! 😪”, escribió Vicente. Clarissa también comentó en la foto.

Tarzan es ídentico al perrito del video que subieron en sus redes este fin de semana. Pero la diferencia es la patita de Tarzan con la del perrito del video. En el video la patita del perrito es blanca y la de Tarzan café. Así que la pareja sigue junta y solo estamos esperando por la nueva fecha de la boda.