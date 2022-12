Clarissa Molina se fue de fiesta y le preguntan: ¿Y el novio?

Clarissa Molina sigue disfrutando de la vida. Después de haber pospuesto su boda con el productor musical Vicente Saavedra. Hasta ahora no se sabe la nueva fecha del enlace.

Pero lo que si se sabe, es que la presentadora la paso de lo lindo este fin de semana junto amigos en un -lo que parece ser un “party bus”. “Celebrando la vida de mi amiga @jeniseic. Que Dios te colme de muchas bendiciones y todos tus sueños se hagan realidad. Te quiero mucho!!!!!!”, escribió Clarissa en el pie de foto del vida. A lo que Jenisei le respondió: “Love You!Gracias por brincar, cantar y bailar, en fin disfrutar más o igual que yo!”.

La presentadora de Univisión subió un divertido y colorido video a sus redes, en el que se la vez de jean y crop top, que combinó con una gafas fosforescente. Clarissa estaba rodeada de amigos y posando para la cámara junto a sus amigos. Por lo visto se la pasaron muy divertido. Abajo puedes ver las imágenes.

Tras publicar las imágenes, los comentarios empezaron aparecer en sus redes. Chiky Bom Bom y Borja Voces reaccionaron a las fotos con corazones. Pero sus seguidores fueron quienes empezaron a preguntar por su prometido Vicente Saavedra. “¿Dónde está el prometido?”, preguntó una seguidora. Otra también preguntó: “¿y el novio?”. “¿Y porque ya no te tomas fotos con tu prometido?”, preguntó otra. Algunos empezaron a especular que ya terminaron. “Esa gente terminó. Ella quiso marear con el tema pero ella elimino todas las fotos con él…él aún no la a borrado”.

Lo cierto es que Clarissa aun tiene fotos de su prometido en sus redes. La última foto de su prometido en sus redes la colgó el pasado mes de octubre, en el día de su cumpleaños. “Feliz cumpleaños a mi futuro esposo! @saavedravicente Deseo que Dios te siga llenando de mucha vida, salud y muchas bendiciones. Que todos tus sueños y metas se cumplan una a una, y que Dios me permita estar a tu lado apoyándote en el proceso. Gracias por llenar de alegría mi vida con tú sentido de humor y por ese gran corazón! Te amo. ❤️🫶🏼🙏🏼🥳 Happy birthday mi amor!!!!

La ultima foto: “nosotros siendo nosotros luego de unos premios jijiji” Muah!!!!!

“Clarissa tú me encantas 🥰 me encanta Vicente, pero si terminaron o no es cosas de ustedes, no le hagan caso a los comentarios de los demás, la vida es una y se vive una vez, si ya no quieren compartir sus vida es válido. No serán la primera ni ultima pareja de famosos en terminar una relación, no intenten callar bocas 👄 solo intenten ser felices 🥰”, dijo otra.