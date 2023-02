Tildan al esposo de Alejandra Espinoza de “mantenido” y este responde

El esposo de Alejandra Espinoza, el coreógrafo Aníbal Marrero, decidió pasar el Día de San Valentín al lado de su esposa y madre de su hijo, Alejandra Espinoza, en un en vivo en su cuenta de Instagram para celebrar su vida juntos, la pareja de la famosa animadora decidió callar las críticas de los fanáticos que lo tildan de “mantenido”.

Aníbal Marrero es un exitoso coreógrafo que se ha ganado un puesto reconocido en la televisión por su talento artístico y también por toda la experiencia que tiene y la habilidad para coordinar grandes producciones. Ademas de trabajar en Univision como Director Creativo para grandes programas como Nuestra Belleza Latina y es todo un experto detrás de cámaras. El esposo de la querida animadora, Alejandra Espinoza, ha decidió mantenerse al margen de la televisión y con ello las críticas que lo persiguen porque muchos fanáticos lo tildan de mantenido.

Alejandra Espinoza es una de las animadoras más famosas de la televisión hispana sumando retos profesionales, siendo protagonista del melodrama “Corazón Guerrero” además de ser una de las animadoras confirmadas para la edición número 35 de Premio Lo Nuestro, mientras su esposo se ha alejado de la televisión teniendo su propia compañía y siendo director creativo de varias marcas y artistas lo que le ha valido su independencia económica.

Anibal Marreto aclara acusaciones de fanáticos sobre que es un “mantenido”

Alejandra Espinoza y Anibal Marrero llevan 15 años juntos y 11 años de casados, con ello el fruto de su primer hijo Matteo y muchos logros como pareja, es por eso que para celebrar el día del amor y la amistad decidieron compartir con sus seguidores el amor que se tienen a través de un en vivo en Instagram. “Vamos a cumplir 11 años de matrimonio y ya casi 15 de estar juntos, yo creo que cada día, cada semana, cada mes es ya como pareja un logro, especialmente en estos tiempos donde lo más fácil siempre es que cada quien tome su camino. Yo creo que como pareja todos los días es celebración, por eso es que yo siempre les digo que el 14 de febrero no es como siempre el día más importante de mi vida porque yo creo que todos los días deben ser importantes, todos los días se tiene que trabajar bien duro como pareja”, expresó Alejandra Espinoza y asi lo reseño People en español .

Play

Conoce a Aníbal Marrero, el esposo de Alejandra Espinoza La conductora que surgió de este concurso, y su esposo, quien fuera en un inicio coreógrafo del show han pasado distintas etapas juntos en este programa. Hoy, su hijito Matteo también es parte de la familia de Nuestra Belleza Latina. 2018-11-01T01:36:52Z

En la transmisión, el esposo de la presentadora de televisión quiso responder todos los comentarios que lo tildan de “mantenido” y asegurar que si trabaja en su propia compañía. “Primero un día en Walgreens estaba comprando algo y la señora me insultó ‘te debería de dar vergüenza vivir de ella’ y luego estaba en un avión, yo viajo mucho en American y estaba la señora parada así ‘en business class con el dinero de Alejandra’. Es que viajo mucho en American y me lo pagaron, no es que Alejandra me lo pagó. Y luego hoy estaba comprándole su regalo y las señoras estaban hablando de que ‘sí, claro, le compra eso a Alejandra con el dinero de ella’. Pues no, realmente yo trabajo, tengo una compañía”, comentó Aníbal.

Asimismo el director creativo comentó todas las malas experiencia que ha vivido con fanáticos que lo atacan en la calle porque supuestamente vive de su esposa. “Que no salga en televisión y no quiera hacer esas cosas y que ya no sea coreógrafo no significa que no trabaje. Al contrario. Me va muy bien y si Alejandra quisiera pudiese vivir de mí”. Expresó Anibal callando todas las criticas.