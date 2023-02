Alejandra Espinoza pasa un tremendo susto y terminó en el hospital: ¿Qué le pasó?

Alejandra Espinoza siempre está compartiendo con sus fieles seguidores en redes sociales todo lo que le pasa, y hace unos días, la presentadora de Univisión confesó que pasó un tremendo susto, tras ver afectada la salud de su cuerpo.

La exreina de belleza, quien se ha estado preparando fuertemente para participar en el Maratón de Francia, en abril próximo, habló con sus fanáticos, a través de un “live” en instagram, y allí reveló que tras una rutina de correr, sufrió una dolencia que la hizo temer sobre su viaje a Francia.

Alejandra mencionó que llegó a pensar que su rodilla se había lesionado, por lo que tendría que dejar de lado su sueño de estar en la famosa actividad.

“Faltan dos meses, exactamente dos meses, para mi maratón de Francia. Estaba súper contenta, (pero) el día de ayer sufrí. Les voy a decir por qué: es algo que me tenía muy triste y ahora me tiene muy contenta”, comenzó narrando la ex Nuestra Belleza Latina en su charla con sus fans.

“Ayer me tocaba correr cinco millas, que me voy, estiro como una loca, antes no estiraba tanto, pero ahora sí. Me tomó unos 15 minutos de estiramiento y después me voy a correr. Terminé, y voy a correr, corro mi primera milla, mi segunda milla, muy buen tiempo, mi tercera milla, tiempo perfecto, y voy casi a punto de terminar, porque ya estaba aquí en la esquina, estaba casi aquí en mi casa, y que me empieza doler la rodilla bien gacho: ‘ay, no puede ser’, primero la muela, las muelas, los otros días, luego ayer la rodilla y dije: ‘no. no puede ser’ ya valí, como dice Mateo”, dijo la estrella de Univision.

Alejandra continuó contando el susto que tuvo y agregó:

“Me empezó un dolorcito, así como un calambre bien gacho, que me corrió como hasta la cadera. ¡Ay qué susto, qué miedo!. Empecé con el dolor de rodilla y ya he escuchado tantas cosas de la gente que corre, que no pueden volver a correr porque se lastiman la rodilla. Les da un esguince o como se llame. Pensé de todo. Eso fue en la mañana y que regreso aquí a la casa, tenía que hacer varias cosas, tenía que ir a la iglesia en la noche y me fui. Llevamos a Mateo a la práctica de soccer antes de ir a la iglesia y cuando andaba ahí en la práctica de soccer, me agarraba la rodilla y sentía mucho dolor”.

Fue tal el dolor de Alejandra, que al día siguiente ya no aguantó más y tuvo que irse al médico para que la revisara, pero fue en el consultorio donde su preocupación cambió y se tornó todo en alegría.

“Andaba así con el dolorcito, y andaba hasta cojeando y ya nos fuimos a la iglesia. Llegamos a la casa, me puse unas cosas de electricidad que Aníbal tiene, igual en la mañana me levanté con mucho dolor, me fui al doctor. Estaba segura de que me iban a decir que no podía hacer nada, pero resulta que no es la rodilla, es un nervio que se me pinchó por falta de estiramiento. Es un nervio que va de aquí a acá, y eso es lo que hacía que me doliera la rodilla y me dolía hasta la cadera”, dijo Espinoza.

En el doctor le practicaron examenes y una especie de terapia, que la presentadora dijo hizo que todo mejorara.

“Me hiceron algo así con el codo, algo tipo masaje y me dolió horrible, se los juro, daba uns gritos bien gacho, y me dijo (el doctor) que nada, no era nada, literalmente era como falta de estiramiento de ese músculo que se había contraído y se había quedado atorado. Pero bien, es un tendón le dicen, pero ya, ya estoy bien, era nada más eso. La verdad es que estaba súper nerviosa, estaba bien estresada, solo faltan dos meses para la maratón y hubiese sido muy, muy triste no poder hacerlo”, concluyó la mexicana en su relato.