¿Cuál es la enfermedad que padece Alejandra Espinoza que la hospitalizó?

La semana pasada Alejandra Espinoza se llevó tremendo susto, luego de presentar síntomas serios que la obligaron a correr de emergencias hasta el hospital, donde fue internada bajo un presunto cuadro clínico de un derrame cerebral, que la mantuvo varios días bajo estricta observación médica y análisis.

Por fortuna, los examenes cerebrales a los que la ex Nuestra Belleza Latina fue sometida, revelaron que su cerebro está en perfectas condiciones y que lo que sufrió no fue un accidente cerebrovascular, pero sí se detectó que tiene una enfermedad incómoda que padecen millones de personas en todo el mundo.

Y fue precisamente el Dr. George González, médico neurólogo del hospital Mont Sinai, de Miami, quien en entrevista con el programa Despierta América explicó que la exreina mexicana padece migraña severa, y presentó un episodio de migraña profunda, donde se confundieron inicialmente los síntomas con los de un derrame cerebral.





Neurólogo de Alejandra Espinoza da a conocer el diagnóstico final y cómo está la presentadora de NBL En una charla con el Dr. Juan Rivera, el médico neurólogo George González explicó a detalle cuál fue el diagnóstico final al que se llegó tras realizarle los estudios necesarios a Alejandra Espinoza. ¿Qué provoca el padecimiento que le fue detectado? Estos son los síntomas y el pronóstico que dio sobre la salud de la… 2021-10-13T15:22:05Z

“Alejandra tuvo lo que le dicen una migraña compleja o complicada, que es una variante de la migraña típica. Muchas veces esa migraña, a veces presenta síntomas que preocupan por el impacto cerebral, y pueden incluir pérdida de vista, adormecimiento de un brazo, cambio de la vista, confusión, problemas al hablar”, dijo el Dr. González al hablar del cuadro de la reportera.

El médico neurólogo agregó en su explicación sobre el estado de salud de Alejandra Espinoza que ese tipo de migraña, puede llegar a tener señales preocupantes, que fueron las que llevaron a la estrella de Univisión a correr de urgencias y ser hospitalizada.

“La migraña es una descarga eléctrica de ciertas celulas del cerebro que muchas veces empieza en el área posterior de nuestra vision, y los pacientes que padecen de migraña saben que su vista se puede nublar, y se ven lucecitas en las ojos”, dijo el médico. “Esa descarga eléctrica después promueve a causar síntomas, incluyendo el dolor, pero también esas descargas pueden activar otras áreas del cerebro, produciendo síntomas motores y sensoriales, donde uno puede perder sensacion y sentirse débil en la cara, ya que ya una vez que esa descarga se calma, se van bajando los síntomas. Hay pacientes a los que le dan dolores de cabeza”.

Y sobre lo que habría sido el desencadenante que llevó a que la migraña de Alejandra Espinoza se complicara y presentara sintomatología severa, el experto médico aclaró que aunque se desconoce la causa precisa, muchas veces el estrés puede ser un factor grande.

“Uno de los factores más grandes que provocan migraña en pacientes que sufren con frecuencia estrés en su vida diaria, puede llevar a activar esas célula del cerebro que se descarga y produce la migraña como tal. Pero no es solo debido a exactamente el estrés”, dijo González, advirtiendo que a veces la migraña la padecen personas que no tienen estrés en sus vidas. “Hay pacientes a los que les da, que no tienen estrés, pero el estrés sí es factor de riesgo para los que son predispuestos a tener migraña”.