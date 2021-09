Alejandra Espinoza hace una revelación sobre su vida con Aníbal Marrero: [VIDEO]

Alejandra Espinoza siempre está compartiendo con sus fieles seguidores de Instagram momentos especiales y cotidianos de su vida, y esta vez la mexicana aprovechó su red social para hacer una revelación sobre su marido,Aníbal Marrero.

La conductora de la 12 temporada de Nuestra Belleza Latina, que regresó el domingo pasado a la pantalla chica, aprovechó el cumpleaños del padre de su hijo, con quen lleva 10 años casada y 14 de relación para confesar abiertamente que está enamoradísima de su galán.

Alejandra colgó un video en su Instagram, donde cuenta con más de tres millones de seguidores, musicalizado con el tema “My Only One”, de Sebastián yatra e Isabela Merced, donde mostró varios momentos hermosos junto a su esposo, en los que los besos y las muestras de amor fueron la constante.

“Solo puedo darle gracias a Dios por tu vida y por ponerte en mi camino. Feliz cumpleaños MY ONLY ONE! Gracias por permitirme celebrar a tu lado los últimos 14 años”, comentó la ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina. “Vamos por mínimo 100 más 😘 te amo my luv! @anibalmarrero”, comentó la comunicadora en su Instagram

Tras el bello y sentido mensaje de su mujer, el coreógrafo puertorriqueño no se quedó a trás y gritó a los cuatro vientos lo mucho que ama la mexicana, a quien describe como una bendición en su vida.

“No hay forma de poder explicar cuánto te amo y lo feliz que me haces!!! Te amo”, dijo el boricua.

Y, como era de esperarse, los fans de la también actriz, se emocionaron mucho con el intercambio de bellas frases y revelaciones entre Alejandra y Aníbal, y elogiaron la preciosa parejita que hacen ambos.

“Felicidades 🎉🍾🎈 por muchos años más de alegrías”, “Lindossssss😍! Happy bday @anibalmarrero ❤️‍🔥”, “una pareja tan Bella, y “Happy birthday Anibal 💙😘🎉🍾 Y Muchas Bendiciones 🙏”, fueron algunos de los mensajes que los fans de la exreina de belleza exteriorizaron ante la fecha especial de Marrero.

“Amor puro y sincero ❤️🙌 Que Dios los bendiga 🙏” y “qué lindos se ven juntos”, agregaron otros seguidores de la exreina.

Además del cumpleaños de Aníbal, este mes marcó un nuevo aniversario en la vida de Alejandra Espinoza y su marido, y recientemente la exreina compartió un mensaje donde también se desvivió en frases bellas para su pareja.

“En septiembre, si Dios lo permite, celebraremos 10 años de casados. Por eso este #tbt del 2010. 🤍te amo my luv🤍 @anibalmarrero, gracias por hacerme tan y tan feliz”, dijo hace unas semanas Espinoza.





Video Video related to alejandra espinoza hace una revelación sobre su vida con aníbal marrero: 2021-09-30T00:55:22-04:00

Anibal le contestó: “Los Mejores 10 años de mi vida!!! Te Amo Te amo.. Gracias por existir y darme TANTO!!”.

En una entrevista con mostró People en español,, la estrella de Univisión describió a su esposo con muchos elogios.

“Aníbal, yo creo, que es de los mejores seres humanos que yo conozco en mi vida. Yo te lo juro que cada vez que yo le deseo un bien a alguien, yo deseo que se encuentren una persona como Aníbal”, dijo Alejandra.

Mira las fotos de la ex Nuestra Belleza Latina y su marido, y dinos qué te parece esa bella parejita.