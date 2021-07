Alejandra Espinoza posa como toda una Miss Universo: [Video]

Alejandra Espinoza ha logrado consolidar una exitosa y aplaudida carrera en el mundo del entretenimiento, después de haber sido elegida como la primera ganadora del reality show Nuestra Belleza Latina en el 2007, y desde entonces es vista por muchos de sus seguidores como la imagen perfecta de lo que significa ser una reina.

Y es que la guapa mexicana no solamente es dueña de un carisma y una personalidad arrolladora, que la han llevado a convertirse en la gran consentida de Nuestra Belleza Latina, sino que a la hora de posar saca a flote su glamour y estilo, como si se tratara de toda una Miss Universo.

Así lo dejó ver la propia exreina de belleza, a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, en el que hizo recordar aquellos foto estudios de lujo que el famoso fotógrafo de Miss Universo, Fadil Berisha suele hacer con las ganadoras.

View this post on Instagram

En el clip compartido por la primera ganadora de Nuestra Belleza Latina, se aprecia a la animadora de televisión posando con una piscina de fondo, mientras luce un precioso y sensual vestido de estampados, de su propia marca de ropa AIMAE.

Alejandra juega con la cámara con mucha coquetería y gracia, como suelen hacer las Miss Universo en los estudios de Fadil Berisha, meneando su bella cabellera y haciendo poses de reina y modelo.

View this post on Instagram

“ʙᴀʙʏ, ɪ ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜʀ ᴡᴀʏ! ᴺᵉʷ ᶜᵒˡˡᵉᶜᵗⁱᵒⁿ. ᴬᴵᴹᴬᴱ…. @aimae.apparel @dunisfarm”, fue el comentario con el que la estrella de Univisión acompañó su publicación promocional para anunciar novedades a su escaparate de ventas.





Play



Miss Universe 2009-2014 / Photo shoot With Fadil Berisha 2015-02-22T18:57:28Z

De inmediato los fans de la exreina de belleza llenaron la red social de elogios hacia Alejandra, y coincidieron no solo en que sigue siendo toda una reina, sino que además le enviaron todo tipo de mensajes donde mostraron su admiración.

“Hermosa”, “La más bella”, “Hermosa y perfecta!”, y “No manches Ale 😍🔥 no todas tenemos ese cuerpazo para lucir así con esos outfits!!! Te ves bellísima como siempre”, fueron algunos de los comentarios que generó la publicación de Alejandra. “Te ves divina como siempre, empoderada y completa”, dijo otro fan.

View this post on Instagram

Alejandra Espinoza, quien se coronó como Nuestra Belleza Latina en el 2007, lanzó en el 2019 su marca de ropa AIMAE, nombre que surgió de las iniciales del nombre de su hijo Aiden Mateo y el apellido Espinoza.

Al hablar sobre su marca de ropa, Alejandra Espinoza dijo en aquel entonces:

Sobre su gusto por los vestuarios y las prendas que ofrece su marca, Alejandra agregó:

“La ropa es algo que a mi me gusta, y mas que la moda lo que estamos transmitiendo con AIMAE es que puedas usar prendas que no pasen de moda, que no sean costosas y que por sobre toda las cosas sean cómodas”.