Alejandra Espinoza hace anuncio sobre su matrimonio con Anibal Marrero: ¿Qué?

Alejandra Espinoza no solamenta ha consolidado una de las carreras profesionales más exitosas en el mundo del entretenimiento desde que fue coronada como Nuestra Belleza Latina en el 2007, sino que además ha formado un precioso hogar y tiene un bello matrimonio al lado del coreógrafo Aníbal Marrero.

Y esta vez la conductora de televisión, quien fungirá como la presentadora oficial del regreso de Nuestra Belleza Latina, el próximo mes de septiembre, hizo un anuncio sobre su matrimonio con el bailarín puertorriqueño, a través de sus redes sociales.

La exreina de belleza mexicana aseguró que septiembre será un mes de muchos momentos maravillosos para ella, pues además de regresar a la pantalla como presentadora del show que la lanzó al estrellato, también recordó que ese programa le trajo el amor verdadero a su vida y el próximo mes tiene algo grande que celebrar al lado de su marido.

“En septiembre, si Dios lo permite, celebraremos 10 años de casados. Por eso este #tbt del 2010. 🤍te amo my luv🤍 @anibalmarrero, gracias por hacerme tan y tan feliz”, comentó Alejandra Espinoza en su cuenta de Instagram, donde compartió una bella fotografía tomada hace casi una década cuando se juró amor eterno junto al padre de su hijo.





El cuento de hadas de Alejandra Espinoza Rodner Figueroa estuvo en la ceremonia y nos contó detalles de todo lo que pasó en esta espectacular boda. 2011-09-12T20:59:31Z

Y ante el anuncio de las vísperas de su aniversario de bodas, el esposo de la primera Nuestra Belleza Latina no se quedó atrás, y aprovechó para decir públicamente que su mujer lo ha hecho igualmente feliz.

“Los Mejores 10 años de mi vida!!! Te Amo Te amo.. Gracias por existir y darme TANTO!!”, comentó el famoso coreógrafo, a quien la mexicana conoció precisamente en el set de Nuestra Belleza Latina en el 2007, cuando concursó y se alzó con la corona y de paso con el corazón de Aníbal.

Recientemente Alejandra Espinoza se sinceró sobre su marido, con quien se casó en el 2011 en Puerto Rico, según lo mostró People en español, y allí elogió al boricua y mencionó lo gran esposo y padre que es el bailarín.

“Aníbal, yo creo, que es de los mejores seres humanos que yo conozco en mi vida. Yo te lo juro que cada vez que yo le deseo un bien a alguien, yo deseo que se encuentren una persona como Aníbal”, comentó la estrella de Univisión al citado medio.

“Aníbal es espectacular y, aparte de todo, después de haber tenido a Matteo, como papá es muy buen papá. Me apoya en absolutamente todo, me deja seguir mis sueños. Te digo, no es un papá que ayuda, es un padrazo”, dijo la exreina, quien se ha declarado en más de una ocasión como una eterna enamorada de su esposo.





Boda de Anibal Marrero y Alejandra Espinoza (Celebración) Uno de los momentos mas importantes de la vida del ser humano es la celebración de su boda. Ese dia todo pasa tan rápido, que muchas de las cosas que ocurren no son percibidas por los protagonistas. Todos esos momentos son captados por nuestro lente, y revividos luego que todo se acaba. 2012-01-30T20:30:16Z

Tras el anuncio del futuro décimo aniversario de Alejandra Espinoza y Anibal, los seguidores de la animadora de televisión, no pudieron evitar felicitarla y compartir todo tipo de bellos mensajes elogiando a la bonita pareja.

“Igual de hermosos. Que viva el amor”, “Wow wow 😍😍😍😍 una década 🙌”, “Que hermosos”, y “Ah, pues tienen que hacer una ceremonia y renovar votos 🥰”, fueron algunos de los mensajes con los que respondieron los fans de la exreina ante su publicación, que ya supera los 116,000 “likes”.

“Felicidades”, “Hermosos por otro 100 mil años más juntos ❤️❤️ #Ale #Anibal y #Matteo” y “Linda pareja, Dios siempre los bendiga para que su amor sea más fuerte ❤️❤️”, agregaron otros fans de la parejita que ha demostrado que el amor verdadero sí existe.