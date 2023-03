Ana Patricia Gámez coquetea con un colorido outfit -VIDEO

Ana Patricia Gámez llegó modelando un colorido outfit al set de Enamorándonos. Este miércoles 22 de marzo, la presentadora llegó muy coqueta al set para celebrar la noche de los 80’s junto a su compañero Rafael Araneda. Los comentarios no se dejaron esperar. ”

Ana Patricia te ves bella con el pelo rizo y la ropa cool”, comentó una de sus seguidoras. Otra agregó: “Me encanta este vestido tan colorido”.



Ana Patricia reveló en la instantanea que la estilista de su look es Sonia Karin Navarro y la responsable de su cabello y maquillaje es Millie Morales.

Ana Patricia publicó un divertido video y lo compartió con sus 2.7 millones de seguidores.



Ana Patricia revela que utiliza botox desde have cinco años

Por otro lado, la también empresaria y dueña de su tienda de ropa, Beashion, contó su secreto para lucir estupenda y siempre joven, la mexicana confesó que utiliza Botox en el rostro además de mejorar imperfecciones. “Es que mira, yo tengo una ceja más arriba que la otra, entonces se nota mucho cuando se me va, entonces yo trato de emparejar eso y no te voy a mentir, llevo como cinco años haciendo ese proceso, a diferencia de que muchas personas piensan que lo que es este químico te infla o te pone así, no, es para alisar ciertos músculos”. Asimismo Ana Patricia reveló que tiene cinco años utilizando la toxina para alisar el músculo y lucir perfecta.

Ana Patricia confesó que no sólo utiliza el botox para verse más joven sino también para mejorar cual imperfección. “Incluso lo que es aquí. En la mandíbula, yo muerdo mucho lo que es en la noche, entonces tengo dolor de mandíbula, y el bótox te ayuda a que relajes los músculos” confesó la animadora en una entrevista con el portal Mezcalent.