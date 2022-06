Ana Patricia revela el ritual que hace cada noche antes de salir a “Enamorándonos”

Han pasado solo un par de meses desde que Ana Patricia Gámez regresó a la televisión tras una corta ausencia en el programa “Enamorándonos”, y antes de subirse a escena a grabar un nuevo capítulo del show, la mexicana hizo una confesión.

Con su ya conocido sentido del humor, la ex Nuestra Belleza Latina colgó en su cuenta de Instagram un gracioso video en pleno momento previo a comenzar “Enamorándonos”, en compañía de su estilista, quien en medio de “jalonazos” de cabello, la preparaba para lucir majestuosa.

La exreina de belleza compartió el gracioso clip, donde se le escucha hablando mientras su peluquera y maquillista la ayuda a arreglar.

“Yo siempre 5 minutos antes de que empiece @EnamorandonosUsa 🤣 pero la chichi siempre me tiene lista y regia ✨”, comentó Ana Patricia en su red social.

El clip resultó tan divertido para los fans de Ana Patricia, que en unos minutos logró miles de “likes”, al tiempo que los comentarios y emoticones no tardaron en aparecer.

“😂😂😂 ES LO MAS ACERTADO 😂😂😂😂😂”, “La más buena de la Tierra ❤️🔥”, “Looking good Ana Al cien amiga!#blessings” y “que graciosa”, fueron algunos de los mensajes que recibió la animadora de televisión.

“Haces muchas muecas con tu cara”, “la cara de Millie jajaja” y “saludos hermosas”, comentaron otros fans.

“Enamorándonos” ha sido un espacio muy especial para la exreina de belleza, quien a su regreso, luego de una polémica generada por la salida de karina Banda, trató de hacerle frente a los ataques, explicando su razón para volver a la tele.

“En esta pausa me di cuenta que me apasionaba (la televisión), que la amaba, y que, si bien no me arrepiento de esa pausa que hice en la televisión por nueve meses, el balance me lo permitieron ellos, me dieron la opción de regresar. La pensamos mucho, obviamente, mi familia, mi esposo y yo, y creo que el balance es una guerra que se gana y se pierde todos los días, pero mis hijos están felices de verme nuevamente en la televisión y mi esposo apoyándome, y aquí seguimos. Enamorándonos crece, hay una isla del amor, un reality show”, concluyó la modelo”, comentó la modelo.

Hace unas semanas la mexicana también vivió un bello momento en el show, con la visita de su marido al estudio del programa.

“Qué hermosa sorpresa me llevé hoy en @EnamorandonosUsa ♥️ Nuestra historia se sigue escribiendo después de un amor a primera vista, gracias por demostrarme tu amor de muchas maneras y de estar haciendo por mi lo que más te da pena, salir en tv 📺🥰 T E A M O y por siempre será un Que Si Que Si!”, comentó Ana Patricia.