Ana Patricia Gámez no oculta sus tratamientos con botox: ¿Cómo luce la animadora?

Ana Patricia Gámez ha demostrado que el amor a su familia y su trabajo son unas de sus grandes pasiones y la mexicana también ha encontrado un balance en su vida para para ser una mujer integral por eso a través de su podcast “Ana Patricia: sin filtro” busca crear un espacio para orientar a todos sus fanáticos, por tal razón, la presentadora confesó que lleva cinco años utilizando botox para lucir cada vez más joven.

Ana Patricia es conocida por haber formado parte del matutino Despierta América por más de 10 años, pero su éxito en el mundo de la televisión lo logró al ser coronada en el año 2010 como Nuestra Belleza Latina. Actualmente es uno de los rostros principales de la cadena Unimas, por cuatro años ha sido la animadora del show Enamorándonos al lado de Rafael Araneda. Asimismo, la mexicana luce estupenda y ha sido gracias al botox.

Ana Patricia luce estupenda Gracias al botox

Ana Patricia no solo se ha desempeñando como presentadora de televisión sino también como empresaria e influencer y en su canal de YouTube hemos conocido cómo a sus 36 años luce cada vez más guapa por esa razón al cumplir dos años con su podcast ha revelado que por cinco años ha estado utilizando botox además de valorar a cada uno de sus invitados en un espacio donde promueve la buena salud.



Ana Patricia siendo muy sincera reveló que le encantaría realizarse cirugías estéticas como un aumento de senos pero cree que no tiene necesidad de pasar por ese proceso. “De saber si mi cuerpo lo va a aceptar o no, simplemente por sentirme a lo mejor yo más cómoda, porque no también todo es vanidad, ¿no?” Comentó la presentadora en una entrevista con el portal Mezcalent.

Ana Patricia revela que utiliza botox desde have cinco años

Con la simpática que la caracteriza la también empresaria y dueña de su tienda de ropa, Beashion, contó su secreto para lucir estupenda y siempre joven, la mexicana confesó que utiliza Botox en el rostro además de mejorar imperfecciones. “Es que mira, yo tengo una ceja más arriba que la otra, entonces se nota mucho cuando se me va, entonces yo trato de emparejar eso y no te voy a mentir, llevo como cinco años haciendo ese proceso, a diferencia de que muchas personas piensan que lo que es este químico te infla o te pone así, no, es para alisar ciertos músculos”. Asimismo Ana Patricia reveló que tiene cinco años utilizando la toxina para alisar el músculo y lucir perfecta.

Ana Patricia confesó que no sólo utiliza el botox para verse más joven sino también para mejorar cual imperfección. “Incluso lo que es aquí. En la mandíbula, yo muerdo mucho lo que es en la noche, entonces tengo dolor de mandíbula, y el bótox te ayuda a que relajes los músculos” confesó la animadora en una entrevista con el portal Mezcalent.