Alejandra Espinoza celebra en grande el cumpleaños de su hijo

Alejandra Espinoza y su esposo, el coreógrafo Aníbal Marrero, celebraron por todo lo alto el cumpleaños número ocho de su primogénito Aiden Matteo. El hijo de la afamada pareja cumplió un año más de vida durante el pasado sábado 11 de marzo.

El cumpleaños del pequeño Matteo estuvo inspirado en el club de fútbol profesional Paris Saint-Germain y la celebración se llevó a cabo en las instalaciones de unas canchas de fútbol en la ciudad de Los Ángeles, California.

El decorador Sergio Estrada fue el encargado de cuidar cada detalle de la decoración de la fiesta de cumpleaños del primogénito de Espinoza y Marrero. Para la ocasión, Estrada honró el fanatismo de Matteo por el futbolista argentino Lionel Messi.

Los orgullosos padres posaron muy sonrientes en varias fotografías acompañados del feliz cumpleañero, quien lució una camiseta inspirada en el número treinta de Messi en el Paris Saint-Germain.

Matteo estuvo acompañado de sus familiares y amigos más cercanos en la celebración de su cumpleaños número ocho. Durante el festejo, los pequeños disfrutaron de un partido de fútbol y degustaron deliciosas bebidas y platos inspirados en la cultura mexicana.

Una de las cosas que más llamó la atención de los invitados en el cumpleaños de Matteo fue el pastel de cinco pisos que contaba con sorprendentes imágenes de Lionel Messi en sus partidos de fútbol más memorables.

Las felicitaciones de los famosos en las redes sociales no se hicieron esperar ante el cumpleaños de Matteo, uno de los pequeños más queridos en la industria del entretenimiento de habla hispana.

Paulina Rubio, Christian de la Campa, Lourdes Stephen, Carolina “Veneno” Sandoval y Alejandra Palomera fueron algunas de las celebridades que le expresaron sus mensajes cargados de buena vibra al hijo de Alejandra Espinoza y Anibal Marrero.

“Felicidades Mateo ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ You are So Loved”, mencionó la cantante Paulina Rubio. “Muchas felicidades a Matteo. Dios lo bendiga”, dijo la presentadora de televisión Lourdes Stephen. “Bellos”, aseveró la conductora de televisión y empresaria Carolina Sandoval. “Bellos”, aseguró el actor Christian de la Campa. “Felicidades a Matteo y a toda la familia”, puntualizó la manager de celebridades Alejandra Palomera.

Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero han estado felizmente casados desde el mes de septiembre del año 2011. En ese momento, la pareja se juró amor eterno en una ceremonia muy íntima que se celebró en Puerto Rico.

El primogénito de Espinoza y Marrero, nació el 11 de marzo del año 2015 en la ciudad de Miami, Florida.

“Aiden Matteo Marrero, el hijo de Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero nació a las 5:28 pm, midió 20 pulgadas y pesó 7 libras y 14 onzas. ¡Felicidades!”, informó Armando Correa de la revista People en Español al momento de dar a conocer el nacimiento del hijo de la famosa pareja.

Alejandra Espinoza, quien no ha podido quedar embarazada después del nacimiento de Matteo, informó recientemente que se someterá a un tratamiento de salud con la esperanza de quedar en estado y poder darle un hermanito(a) a su hijo.

“Me ilusionaría mucho ser madre nuevamente. Me voy a someter a un tratamiento, algo que no me había pasado por la cabeza nunca. Yo decía: ‘Si Dios no quiere que me embarace, no me voy a embarazar’. Ahora digo: ‘Bueno, pero a lo mejor así es mi manera. Es la manera en la que me toca embarazarme’. Voy a hacer ese último intento”, dijo la estrella de Univision en una reciente entrevista con la periodista Mandy Fridmann.