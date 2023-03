Muere Ignacio López Tarso: ¿Cómo murió el actor mexicano?

La industria del entretenimiento se encuentra de luto tras darse a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Ignacio López Tarso. El primer actor mexicano murió a sus 98 años de edad durante horas de la noche del sábado 11 de marzo.

La muerte de López Tarso fue confirmada por su hijo Juan Ignacio Aranda en una entrevista exclusiva con el diario El Universal.

El intérprete mexicano llevaba una semana hospitalizado en un reconocido centro de salud de Ciudad de México como consecuencia de problemas de salud por una neumonía que le fue diagnosticada recientemente.

La Secretaría de Cultura de México lamentó la muerte de Ignacio López Tarso con una sentida publicación en la plataforma de Twitter: “La Secretaría de Cultura del @GobiernoMX lamenta profundamente el fallecimiento de Ignacio López Tarso, uno de los más grandes actores de México. Destacó en teatro, televisión y cine, siendo “Macario” la película que lo consolidó en la memoria colectiva de nuestro país”.

Lourdes Mogollón, secretaria personal de López Tarso, reveló a la revista Quién que la causa de muerte del primer actor mexicano fue un paro cardíaco que ocurrió alrededor de las 7:00 PM del sábado 11 de marzo.

El actor murió “en paz y rodeado de su familia”, tal y como confirmó Mogollón en la entrevista con la revista Quién.

Esto es lo que necesitas saber:

López Tarso fue uno de los actores más representativos en la industria de la actuación mexicana

Ignacio López Tarso fue un destacado actor que cursó estudios de actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes en el año 1949.

El debut actoral de López Tarso como estudiante fue en la obra “El sueño de una noche de verano” de William Shakespeare, mientras que su debut profesional ocurrió en la pieza teatral “Nacida ayer” de Garson Kanin en el año 1951.

El actor mexicano logró gran reconocimiento en el cine mexicano tras su magistral actuación en el filme “Macario” en el año 1959.

López Tarso participó en un sinfín de telenovelas como lo fueron “¡Vivan los niños!”, “La fuerza del destino”, “Corazón indomable”, “Médicos, línea de vida”, “La malquerida”, entre otras.

En la industria cinematográfica, López Tarso formó parte del elenco de “Morenita, el escándalo”, “Los lobos no están hechos para el circo”, “Toña machetes”, “Antonieta”, etc.

Grandes estrellas le dedicaron mensajes a López Tarso tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento

Grandes personalidades de la industria de la actuación de habla hispana se pronunciaron a través de sus redes sociales para rendir un sentido tributo a Ignacio López Tarso tras darse a conocer la noticia de su muerte.

“Uno de los regalos más grandes que me ha dado la vida fué compartir con él y conservarlo.

Nuestras pláticas, las risas… observarlo y aprenderle tanto. Tan fuerte e imparable que a veces pensé nos iríamos todos antes, me hubiese encantado celebrarle como se tenía planeado en Bellas Artes… como lo merecía, en vida. Pero su legado y el cariño que deja en todos nosotros lo hace inmortal. Estoy triste y me siento contenta que vivió tanto, Se nos fué un GIGANTE. Vuelta alto mi welito 💔🕊️ Gracias maestro”, mencionó la actriz Ana Brenda Contreras en un mensaje que publicó en la plataforma de Instagram.

“Con profunda tristeza y dolor se va un gran compañero, gran actor, leyenda. Me duele mucho saber que ya no estará entre nosotros. Descansa en paz, Don Ignacio López Tarso. Un fuerte abrazo a su familia”, aseguró la actriz Erika Buenfil en la red social de Instagram.

“El actor más grande que México ha tenido se nos fue, pero nos deja un legado que solo él pudo darlo, tuve la suerte de trabajar mucho con él. #IgnacioLopezTarso 🤍 Nachito, amigo del alma vas a ir a iluminar el cielo y nosotros te vamos a extrañar, todo mundo. El público que te adoraba y admiraba. Mis respetos a toda su familia”, afirmó la primera actriz Ana Martín en Instagram.