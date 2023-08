Adamari López podría estar en ¡Siéntese Quien Pueda!

Chiquibaby y Adamari López son grandes amigas desde trabajaron juntas presentado Un Nuevo Día, hoy conocido como Hoy Día, de la cadena Telemundo.

Ahora que Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby, tomó la responsabilidad de animar ¡Siéntese quien pueda!, algunos esperan ver a Adamari en la silla de invitada especial del show de Univision.

Pero cabe recordar que Chiquibaby presentará ¡Siéntese quien pueda! hasta que Julián Gil termine con su proyecto profesional en México.

Durante una entrevista con People en Español, Chiquibaby dijo lo siguiente



Chiquibaby, ¿te veremos solo en verano en el show [de ¡Siéntese quien pueda!] o tu participación se extenderá en el tiempo?

Yo creo que eso va a depender del público, de la producción y de Julián Gil porque este es su bebé, él creció con este show. Él era el conductor desde el inicio y yo siento que para él es un proyecto de él. Y yo creo que si tiene la oportunidad de volver yo creo que sí volvería. También va a depender de que no se le venga una película o algo también importante para su carrera, entonces, bueno, el tiempo lo dirá. Por ahora yo voy a darle 100% al programa de aquí hasta que ustedes quieran.

El programa cuenta cada semana con invitados famosos, ¿a quién te gustaría tener sentado en esa silla?

A Peso Pluma, me encantaría tenerlo en el programa toda una semana. Creo que es un sueño un poco guajiro, más ahorita que está superpegado. Pero me gustaría ver más a artistas del regional mexicano sentados ahí, como más artistas de música porque yo soy muy musical. Hemos tenido muchos conductores, muchas estrellas, muchos de novelas, que a la gente le encanta y a mí también, pero sí me gustaría ver más como a artistas de música sentados ahí.

Muchos quisieran volver a verte con tu comadre Adamari López en televisión, ¿será que hay posibilidad de que la veamos como invitada en el show?

Vamos a preguntarle. Yo sería la primera en tenerla ahí. Yo creo que a ella también le encanta el despapayo. Pero yo creo que también hay mucha gente que les gustaría vernos haciendo un proyecto juntas, así que eso lo hemos platicado y quién sabe y un día de estos les demos una sorpresita.