Frederik Oldenburg se despide de ‘Hoy Día’ [VIDEO]

Luego de que Telemundo anunciara de manera oficial una nueva temporada de Exatlón All-Stars, el reality show de competencia más famoso de la TV hispana en donde veremos a un total de ocho atletas dejándolo todo en la arena.

De igual manera, el programa que se estrenará muy pronto, viene acompañado de Frederik Oldenburg, quien está muy emocionado de regresar a su campo, pues el presentador venezolano, aunque se desempeña muy bien como conductor, lo suyo sin duda alguna, son los deportes y las competencias de alta exigencia.

Y es que, por medio de la cuenta oficial de Instagram, Telemundo Realities,

anunciaron la vuelta de Oldenburg, como el encargado de guiar a los campeones en esta nueva batalla.

“@Fredefutbol está de vuelta ❤️💯 y será el encargado de guiar a nuestros atletas en la gran batalla 💪 Exatlón All Stars GRAN ESTRENO PRONTO por Telemundo”, escribieron, con una imagen del presentador, oficialmente como el conductor encargado de esta nueva edición del programa.

Ante esta nueva noticia, que tiene felices a todos los seguidores de Exatlón Estados Unidos y Exatlón All-Stars, muchos se han preguntado, cuál será el futuro de Frederik Oldenburg, pues muchos se han acostumbrado a verlo en las mañanas en el matutino “Hoy Día”.

Frederik se despide de ‘Hoy Día’

Como era de esperarse, Frederik Oldenburg, tendrá que concentrarse de lleno en Exatlón All-Stars 2023 de Telemundo, el cual, de acuerdo con El Diario NY, las grabaciones del programa se llevarán a cabo desde República Dominicana, por lo cual, durante la emisión de este viernes 11 de agosto de 2023, Oldenburg se despidió de sus compañeros de “Hoy Día” y de los televidentes, informando que era el último programa, porque ponía rumbo hacía All Stars la Gran Batalla.

En el video compartido por la cuenta de “Hoy Día” en Instagram, se le vio al venezolano en compañía de Andrea Meza, Daniel Arenas, Penelope Menchaca y Chiky Bombom, quienes por un largo tiempo, han sido sus compañeros de set.

Además de mostrar un avance de lo que será Exatlón All-Stars La Gran Batalla, Frederik Oldenburg confirmó que en total serían ocho campeones y será el premio más grande de la historia de la cadena de televisión.

“🏅 @exatlonestadosunidos está a punto de estrenar por @telemundo y nuestro @fredefutbol está de vuelta en la competencia más feroz del planeta. 💪 ¡Te vamos a extrañar mucho!”, escribieron en “Hoy Día”.

De igual manera, Frederik, quien compartió el mismo video, escribió en su cuenta personal de Instagram, en donde tiene más de 700,000 mil seguidores, que es el “Último día en @hoydia porque nos vamos a @exatlonestadosunidos 🔥🔴🇺🇸🔵🔥All Stars la Gran Batalla !!! Vaaamo gracias a mis compañeros por sus palabras, gracias por estos meses increíbles en los que hemos disfrutado tanto !!!”

De inmediato su colega, el colombiano, Daniel Arenas, le dedicó unas palabras.

“Mi querido Frederik, yo tengo que decir que me alegra mucho que empieza otra vez tu programa, te lo mereces. Eres el hombre estrella. Para mi como compañero y amigo, te digo que te voy a extrañar, eres un gran ser humano, una gran persona, dijo Daniel. “Frederik no solamente lo ven ustedes en pantalla así de alegre y espontáneo, detrás de cámaras es un gran compañero y un gran amigo. En lo personal, me vas a hacer mucha falta, pero te deseo la mejor de la suerte, ese es tu lugar, los deportes, las competencias y la gente, el público te está esperando”, añadió Arenas.

Por su parte, Penelope Menchaca, le dijo que era un compañero excepcional y le pidió que regresará cuando terminara este nuevo proyecto, ya que les encanta trabajar con él.

Debido a esto, el periodista deportivo aseguró que cuando terminara Exatlón All-Stars, regresaría a las mañanas y aprovechó para extender la invitación a sus compañeros, para que fueran a probar los circuitos de Exatlón All-Stars La Gran Batalla.

Finalmente, por medio de sus Historias en Instagram, Frederik Oldenburg, se despidió del equipo de “Hoy Día” con un “Gracias”.

