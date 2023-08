Chiquibaby confiesa cuál fue la verdadera razón de su despido de Telemundo [VIDEO]

La presentadora de entretenimiento, modelo y conductora de televisión mexicana, Stephanie Himonidis Sedano, mejor conocida como “Chiquibaby”, quien en su momento fue presentadora del programa de televisión matutino “Hoy Día” de la cadena Telemundo, reveló los detalles verdaderos sobre la causa de su salida y despido de dicha cadena de televisión.

En entrevista con el presentador de televisión venezolano, Rodner Figueroa, en su podcast “Cara a cara”, publicado en su canal de YouTube, en donde se ha creado un espacio para entrevistar a celebridades, en esta oportunidad habló con la actual presentadora del programa “¡Siéntese Quien Pueda!”, Chiquibaby, quien reveló detalles de su despido de Telemundo.

¿Por qué salió de “Hoy Día” la presentadora Chiquibaby?

La presentadora mexicana, de 40 años de edad, quien se convirtió en una las conductoras de “¡Siéntese Quien Pueda!” de Univision, fue despedida hace casi nueve meses atrás de Telemundo, lugar que consideraba como su hogar, pues los altos mandos habían decidido dar por terminado su contrato como presentadora del programa de las mañanas. Ante su despido, muchos televidentes, quedaron muy tristes e inconformes con la decisión tomada. Asimismo, la propia Chiquibaby quedó sorprendida ante su despido, pues ni ella misma se lo esperaba.

“¿Te lo esperabas? ¿No te lo esperabas? Te toman fuera de base”, le preguntó el presentador venezolano, a lo que la presentadora asentó su cabeza, diciendo que si.

“El matutino de Telemundo siempre ha tenido sus altas y sus bajas, entonces obviamente me tocaron a mí varios cambios. El primero que me tocó yo agradecida de haber quedado en el equipo, así que siempre estás sabiendo que puede haber un cambio y cuando hay nuevos jefes siempre piensas que a lo mejor quedas o a lo mejor no. Yo tenía mis dudas, yo no estaba segura si me quedaba o no, pero tampoco es como cuando uno dice ‘me van a sacar seguro’, no lo tenía claro”, relató en principio Stephanie Himonidis.

Y añadió, que ella se estaba preparando para viajar a Qatar y participar del Mundial Qatar 2022, celebrado en el mes de noviembre y diciembre.

“Pero sí hubo un detalle muy importante que me dijo mucho y que fue muy público, que yo formaba parte de la transmisión para ir a Qatar. Era la única de la mañana que me habían permitido la gente de noticias ir con el equipo de deportes a hacer la cobertura… Yo estaba tan ilusionada con ese proyecto, con viajar a Qatar y de repente un mes antes, después de que ya había hecho la capacitación, que yo ya tenía mi boleto, que yo ya tenía todo listo para Qatar, que me dicen que no voy a poder ir. Como que en el momento no capté pero dije ‘algo está pasando’”, comentó.

¿Cuál fue la verdadera razón de su despido?

En cuanto a la verdadera razón de su despido, ella cuenta en la entrevista que quiso indagar sobre los motivos reales, revelando alguien en particular había tomando la decisión de finalizar su etapa en la cadena de televisión.

“Yo hice mi propia investigación y entonces hubo gente clave que me dio a entender quién había tomado la decisión. Lo primero que me dijeron fue que era por un asunto de dinero, pero yo dije ya los presupuestos están aprobados, yo ya tengo mi boleto… Entonces yo sabía que no había sido una situación de dinero y entonces ahí me di cuenta que a lo mejor yo no formaba parte del nuevo proyecto de la mañana”, agregó.

Finalmente, ella dijo tenía la esperanza de seguir trabajando en Telemundo en otro proyecto, pero que simplemente no sucedió.

“Yo siempre creí que era valiosa para la compañía, fue una compañía que me dio muchísimo, NBC Telemundo me hizo crecer mucho, me dio muchas oportunidades desde que estuve en Los Ángeles, pero también soy consciente de que esto es un mundo cambiante y que a veces estás en equipos donde no formas parte del nuevo rol que ellos quieren y lo entendí. Pero obviamente el día que me corrieron yo sabía que si me corrían era ese día porque era el último día que le tocaba a la etapa de Hoy Día estar al aire antes de que empezara el mundial, entonces si yo no iba al mundial, si había una oportunidad para dejarnos ir era ese día, entonces no me cayó de sorpresa, más no te digo que fue algo bonito. A mí sí me pesó porque todavía tenía contrato y sí le tengo mucho cariño a la empresa, pero bueno también entiendo que aprendí mucho”, finalizó.

LEER MÁS: Muere Ariana Viera: ¿Cómo falleció la Miss Venezuela?