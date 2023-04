El último mensaje de Julián Figueroa a su madre, Maribel Guardia: ¿Qué le dijo?

La muerte repentina de Julián Figueroa ha desatado una ola de tristeza en el mundo del entretenimiento y entre el público admirador de Joan Sebastian y Maribel Guardia, padres del fallecido joven.

Y en medio del dolor que vive la mamá del cantante, un precioso mensaje en su cuenta de Instagram, que se convertiría en el último que el joven le enviaría públicamente, ha quedado como un bello recuerdo, no solo para ella, sino para los seguidores del mexicano, quienes han hecho hincapié en las bonitas palabras.

El mensaje data del pasado 29 de mayo, y fue escrito por Julián para honrar abiertamente a su madre en sus redes sociales, celebrando el cumpleaños número 62 de Maribel Guardia.

En la misiva, que además acompañó con una hermosa fotografía junto a la exreina de belleza, el único hijo de la costarricense le declaró sentirse honrado de que ella fuera su madre.

“Feliz cumpleaños @maribelguardia es un honor ser hijo de una persona tan sabia y amorosa como tú. Eres sin duda la mayor de mis suertes y día con día admiro más la libertad de tu mente y tu espíritu. Te amo con toda mi alma❤️”, fueron las palabras del joven para la mujer que le dio la vida.

Meses antes Julian Figueroa habíá compartido otra foto al lado de Maribel, donde la elogiaba por sus habilidades para bailar y por su belleza.

“La mujer mas hermosa con la que he bailado @maribelguardia”, comentó el cantante, quien sostenía una relación muy cercana con su madre, quien en diferentes momentos describió como su mayor mentor en la vida.

En el cumpleaños de Maribel Guardia del 2021, su hijo también se desvivió en elogios hacia la artista, de quien no paró de halagar por su hermosa personalidad.

“Feliz cumpleaños mamá @maribelguardia❤️, nunca me cansaré de afirmar que eres la persona mas bondadosa que he conocido. Estoy muy agradecido por ser tu hijo y tu aprendiz”, dijo Julian en aquella ocasión.

“Admiro infinitamente la forma en que puedes transformar el dolor en empatía y esa capacidad mágica que tienes para ver las mejores cualidades en las personas (cualidades que muchas veces ellos no conocen) para así ayudarlos a convertirse en la mejor versión de ellos mismos”, agregó el hijo de la Miss Costa Rica 1978. “Eso has hecho conmigo y cada día me la creo más. Sobre todo te agradezco por demostrarme que nunca estoy solo, porque EL vive dentro de mi espíritu y que gracias a ese conocimiento, TODO en este mundo es mágico. Te amo mucho mamá🔆”.

Un mensaje más a su madre decía: “Felicidades mamá. Gracias por enseñarme que aún en los momentos mas obscuros, hay una luz que vive dentro de mi; una voz que habla sin palabras y que basta silenciar el ruido interior para entender el mensaje. No me canso de decir que eres la mejor persona que conozco y que estoy muy agradecido con la vida por ser tu hijo❤️”.