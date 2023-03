The Last of US: Así terminó la primera temporada de la serie de Pedro Pascal

La serie The Last of Us llegó a su capítulo final y los fans de Pedro Pascal, el mismo que vemos en The Mandalorian, no pueden creer lo increíble que fue la primera temporada de la producción de HBO Max, basada en el juego de video del mismo nombre.

Al igual que el resto de los episodios de la serie, el último episodio fue fiel a la etapa final del juego de video, aunque, obviamente la historia toma su curso eliminando las opciones que tienen los jugadores y escogiendo no solo la más polémica, sino la que permite abrir la puerta a la segunda temporada ya anunciada.

Joel y Ellie

Cuando comenzó The Last of Us, Joel (Pedro Pascal) pierde a su hija al estallar el apocalipsis provocado por la epidemia del hongo cordycep, que transforma a los infectados en una especie de zombies, pero de aspecto más espantoso que de costumbre.

Con el salto del tiempo, lo encontramos endurecido y amargado y todo cruel que se necesita para sobrevivir en un mundo controlado por una dictadura salvaje. Su aventura comienza cuando se le encomendó escoltar a una adolescente de 14 años de nombre Ellie a través del país, donde su inmunidad a la infección provocada por el hongo podría dar esperanza a la humanidad.

Sin embargo, los dos fueron estrechando lazos a lo largo de sus peligrosos viajes, y cuando él la llamó “baby girl” (bebecita) al reunirse con ella al final del octavo episodio, se percibía una ternura que indicaba lo lejos que había llegado la relación.

El final de la primera temporada

El episodio comenzó con un flashback del nacimiento de Ellie y el cruel destino de su madre. Cuando Joel y Ellie llegaron a las instalaciones del lugar en el que supuestamente usarían la sangre de la chica para hacer un antídoto y una cura contra el cordycep, se enteran que la única forma de hacerlo es sacarle parte del cerebro y producir una cura, lo que acabaría con su vida.

Aunque Ellie parecía estar preparada para tal posibilidad – “No hay medias tintas con esto”, le dijo a Joel antes de que llegaran-, Joel la rechaza de plano. “No puedes mantenerla a salvo para siempre”, dijo Marlene, la líder del grupo rebelde las Luciérnagas y quien había criado a la chica desde su infancia.

Sin embargo, para Joel, dejarla morir no era ninguna opción. Sin dejarse convencer por la lógica de Marlene, escapó de sus captores, liberó a Ellie y mató, bueno, a casi todos los que se interpusieron en su camino. A continuación, le mintió a la niña diciéndole que los científicos habían “dejado de buscar una cura” y resumió su evolución personal diciendo, en términos de encontrar una razón para vivir: “Si sigues adelante, encuentras algo nuevo por lo que luchar”.

Play

La segunda temporada de The Last of Us

HBO Max ha confirmado que habrá una segunda temporada de la serie, que se ha convertido en uno de sus mayores éxitos, sumándose a gigantes de la TV como Game of Thrones y Succession. Según han revelado, la historia seguirá acompañando lo que pasa en el juego. Muchos de los amantes de los juegos de video quedaron descontentos con la segunda entrega de The Last of Us, pues es mucho más oscuro y pesimista.

En la alfombra de los Oscars, Pedro Pascal reveló que pronto se irá a Canadá, donde se graba la serie a comenzar con la segunda temporada. HBO no ha dado fechas para su estreno, pero dada la calidad de la producción, es muy difícil que sea en los próximos meses.

Sin embargo, los fans del actor chileno no tendrán que esperar para verlo en la pantalla. La tercera temporada de The Mandalorian se está transmitiendo en Disney + y en el verano se estrenará Extraña forma de vida, la primera producción en inglés del director español Pedro Almodóvar.

Cuando fuimos a la alfombra de The Last of Us, le preguntamos a Pedro quién es mejor padre, Joel o The Mandalorian, aquí está su respuesta: