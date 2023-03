The Mandalorian: Lo que debes saber antes de comenzar a ver la tercera temporada

Han pasado más de dos años desde que finalizó la segunda temporada de The Mandalorian en Disney+. Ahora, Mando (Pedro Pascal) y Grogu, o como cariñosamente se le conoce en internet, Baby Yoda, finalmente regresarán para continuar sus aventuras en los confines más lejanos de la galaxia.

Disney+ comenzó a colocar las pisodios de la tercera temporada de The Mandalorian se estrenará el 1 de marzo en y constará de ocho episodios, con el final de temporada programado para el 19 de abril. Cada nuevo episodio estará disponible a las 3 a.m. ET del día de su lanzamiento.

En qué quedó la segunda temporada

En el final de la temporada 2, Mando, anteriormente conocido como Din Djarin, rescató a Grogu de Moff Gideon (Giancarlo Esposito), el líder del Remanente Imperial, y sus Dark Troopers con la ayuda de los guerreros Mandalorianos Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) y Koska Reeves (Mercedes Varnado), la ranger de la Nueva República Cara Dune (Gina Carano, quien fue despedida por Lucasfilm y no regresará), y la cazadora de recompensas Fennec Shand (Ming-Na Wen).

Durante la batalla que se desató después de que el grupo se infiltrara en el crucero ligero de Gideon, Mando y Gideon se enfrentaron en un duelo uno a uno que resultó en la victoria de Mando. Aunque sin saberlo, este logro le permitió reclamar el Darksaber, un sable de luz de hoja negra de gran importancia para la unificación del pueblo Mandaloriano y su planeta de origen, Mandalore. Anteriormente, Mando había prometido el Darksaber a Bo-Katan, una exgobernante de Mandalore, pero descubrió que para poseerlo de manera legítima, debía ganarlo en combate. Esto creó una situación de estancamiento entre Mando y Bo-Katan, que no pudieron resolver debido a la urgencia de repeler a los Dark Troopers, que amenazaban con retomar el control de la nave.

Por suerte, ese fue el momento en que Luke Skywalker (interpretado por una versión rejuvenecida de Mark Hamill, el héroe de las tres primeras y las tres últimas películas de Star Wars, creada mediante CGI) decidió aparecer. Después de vencer a los Dark Troopers, Luke le informó a Mando que había sentido la llamada de la Fuerza que Grogu había emitido en un episodio anterior y estaba dispuesto a entrenar al pequeño en los caminos de los Jedi. A pesar de que esto iba en contra del Credo Mandaloriano, Mando decidió quitarse el casco para mostrar su rostro a Grogu y despedirse antes de que este partiera con Luke y R2-D2.

Qué pasó en The Book of Boba Fett

En un momento dado, Mando decidió visitar a la Armera (interpretada por Emily Swallow), la líder de la tribu ortodoxa de guerreros Mandalorianos a la que pertenece, para aprender más sobre la historia del Darksaber. Según la Armera, el Darksaber se cree que lleva una maldición que provocaría la destrucción de Mandalore y su pueblo si es empuñado por alguien que no lo haya ganado en combate. Durante la conversación, Mando confesó haber violado el credo de su tribu al quitarse el casco, y se le informó que para ganar redención como Mandaloriano tendría que viajar a Mandalore y sumergirse en las aguas vivas debajo de las minas del planeta.

Mientras tanto, Grogu estaba ocupado entrenando con Luke en el planeta de Ossus. Sin embargo, a pesar de su progreso, el fuerte vínculo que había creado con Mando lo estaba reteniendo en el camino de los Jedi. Cuando Mando llegó con un regalo de armadura beskar para Grogu, Luke le dio al pequeño la opción de tomar el sable de luz de Yoda y convertirse en un Jedi, o regresar al lado de Mando para convertirse en un Mandaloriano. Grogu, sin dudarlo, eligió a Mando y ambos se reunieron de nuevo.

Lo que se espera para la temporada 3 de The Mandalorian

Dado lo sucedido en El Libro de Boba Fett, parecía probable que Mando pronto se dirigiera a Mandalore para recuperar su estatus como mandaloriano. Y en el último tráiler de la temporada 3, él lo confirma: “Voy a Mandalore para que me perdonen por mis transgresiones”.

Según Favreau, esto significa que veremos el planeta convertido en un yermo desolado después de la Gran Purga de Mandalore que tuvo lugar durante los últimos años del reinado galáctico del Imperio. En el podcast Inside Total Film, Favreau describió la historia trágica del planeta, pero también su visión romántica de lo que alguna vez fue. Se harán alusiones a la Purga de Mandalore, y en El libro de Boba Fett se muestra un montaje de la destrucción. Ahora, cuando regresemos al planeta, podremos ver las consecuencias de toda esa destrucción bajo la luz del día.

Además, es casi seguro que el conflicto por la posesión del Darksaber se intensificará, como lo insinúa el primer tráiler de la temporada 3, en el que se ve una escalada de la tensión entre Mando y Bo-Katan. “Tu culto fracturó a nuestro pueblo”, le dice ella. “¿Dónde estabas entonces?”

En cuanto a cómo se aplicará el entrenamiento de la Fuerza de Grogu, Favreau ha dicho que “el tiempo que Grogu pasó con Luke le permitió perfeccionar sus habilidades”. Según explicó en una entrevista con Games Radar: “Gracias a El Libro de Boba Fett, hemos podido hacer que pase algo de tiempo entre el final de la temporada 2 y el comienzo de la temporada 3. Y aunque siempre ha tenido mucho potencial de la Fuerza, se necesita entrenamiento para convertirlo en una habilidad útil que pueda usar en situaciones complicadas”.