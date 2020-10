“The Mandalorian” – Temporada 2: ¿A qué hora estrena el primer episodio?

La segunda temporada de The Mandalorian estrena este 30 de octubre. Pero planeas quedarte despierto para ser uno de los primeros de ver el el primer episodio, aquí tenemos la hora de estreno. Lo principal es que tienes que tener Disney Plus para ver el gran estreno de la esperada serie galáctica. Al final de esta nota te contamos cómo ver Disney + en su XBox, Fire Stick, LG TV y Mac.

La segunda temporada de’The Mandalorian’ estrena a las 3:01 a.m., hora del Este, este viernes 30 de octubre – Pero a veces estrena un poco atrasado de su horario

El estreno oficial de The Mandalorian en Disney Plus es el viernes 30 de octubre a las 12:01 a.m., hora del Pacífico.

Esto significa que el episodio se estrenará en los siguientes horarios en diferentes zonas horarias:

1:01 a.m., hora de la montaña

2:01 a.m., hora central

3:01 a.m., hora del Este

9:01 p.m. Jueves 29 de octubre en Honolulu, Hawái

11:01 p.m. Jueves 29 de octubre en Juneau, Alaska

Si desea ver a qué hora comienza en una ciudad específica, puede consultar los listados de TimeAndDate aquí .

Si no ves el nuevo episodio a las 3:01 a.m. hora del este (o el equivalente en tu zona horaria), es solo porque puede que el nuevo episodio tarde un poco en aparecer en todos los dispositivos y aplicaciones. A veces, tendrás que reiniciar tu dispositivo para que aparezca el episodio.

Por cierto, durante la primera temporada de The Mandalorian los episodios estrenaban más tarde en algunos dispositivos o aplicaciones que en otros. Por ejemplo, dijeron algunos espectadores que para el Episodio 2 de la primera temporada, el nuevo episodio no apareció hasta las 3:24 am hora del Este en la aplicación Disney Plus, aunque los usuarios dijeron que vieron el episodio a las 3 am hora del Este.

Luego sucedió lo mismo para el episodio 3 de la primera temporada. No vimos el episodio 3 en la aplicación o en el sitio web a las 3:14 a.m. hora del este. Pero a las 3:20 a.m. hora del este, el episodio estaba disponible en todas partes. Los episodios 5 y 6 de la primera temporada estaban disponibles a las 3:05 a.m. pero ninguno apareció en la aplicación Apple TV hasta las 3:15 a.m. hora del este. El episodio 4 estaba disponible en todas partes a las 3:24 a.m. hora del este.

En general, puede esperarlo en el intervalo de tiempo entre las 3:01 a.m., hora del este y las 3:30 a.m., hora del este, y no más tarde de eso. Eso es entre las 2:05 a.m. y las 2:30 a.m. hora central, y entre las 12:05 a.m. y las 12:30 a.m. hora del Pacífico. Pero lo más probable es que lo veas más cerca del final anterior de este período de tiempo.

En conclusión, si inicia sesión en Disney+ y no ve el nuevo episodio justo a las 3:01 a.m., hora del Este, debería estar allí en unos 30 minutos. A veces, deberá reiniciar el dispositivo que está utilizando para ver el nuevo episodio si hay algún tipo de falla técnica.

‘The Mandalorian 2′ Horario

Solo puedes ver The Mandalorian en Disney +(también conocido como Disney Plus). No estará disponible en Disney Channel ni en ningún canal de televisión tradicional. Y no puede verlo en Netflix, Hulu, Amazon Prime ni a través de ningún servicio de transmisión similar.

Habrá ocho episodios en la temporada 2. Aquí hay un vistazo a lo que actualmente esperamos ver en el calendario. Disney anunció que un nuevo episodio se estrenará todos los viernes.