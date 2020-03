Cómo ver Disney Plus en LG TV

Empiece su prueba gratuita de Disney Plus

Disney Plus acaba de estrenar, y como muchos de ustedes, estábamos luchando para descubrir exactamente en qué dispositivos queremos verlo. Nuestra primera opción es ver Disney Plus en el televisor LG (porque eso significa que no tenemos que usar ningún dispositivo externo para verlo en la televisión de la sala de pantalla grande). Afortunadamente, Disney confirmó recientemente que habrá una aplicación dedicada de Disney TV LG Plus en el lanzamiento (justo a tiempo).

Por supuesto, si eres como yo, es posible que los menús de LG OS sean un poco molestosos. Por lo tanto, para minimizar cuánto tiene que buscar esos menús molestos, tengo aquí un plan paso a paso a continuación que le dice exactamente cómo ver Disney Plus en la TV LG.

Entonces, ¿Disney Plus estará en televisores LG?

Sí, Disney Plus está disponible en televisores LG desde el lanzamiento del servicio de transmisión, así como en su PS4, Xbox One, Roku, PC, Mac, Android, iOS, Chromecast y más.

Pero si está tratando de descubrir exactamente cómo transmitir Disney Plus en su Xbox One, aquí le mostramos cómo hacerlo:

1. Regístrese en Disney + aquí 2. Encienda su televisor LG 3. Espere unos 15 segundos para que su televisor LG se conecte a Internet 4. Seleccione el LG Content Store 5. Navegue hasta el cuadro de búsqueda en la parte superior derecha de su pantalla 6. Escribe "Disney Plus" 7. Desplácese hacia abajo a la sección Premium 8. Seleccione Disney Plus 9. Seleccione Instalar 10. Seleccione Iniciar 11. Inicie sesión con sus credenciales (correo electrónico y contraseña) 12. ¡Navega hasta tu programa o película de tu elección y transmite!

Si se hace correctamente, felicidades: debería estar transmitiendo Disney Plus en su televisor LG en este momento.

¿Cuándo se lanza Disney + en LG TV?

Disney Plus se lanza en televisores LG y otras plataformas en América del Norte el 12 de noviembre de 2019. Si bien aún no tenemos una hora exacta de lanzamiento de la aplicación LG, parece que el servicio se lanzará a las 6:00 a.m.EST, así que aquí está a esperar que esté disponible en LG Content Store de inmediato.

En lo que respecta al resto del mundo, Disney + se lanzará en Europa el 31 de marzo de 2020.

¿Cuánto costará Disney Plus?

Tendrá que comprar una suscripción a Disney Plus por $6.99 / mes o $69.99 /año. También hay un paquete Disney Plus disponible que agrega Hulu y ESPN + por un total de $12.99 / mes, así como una prueba gratuita de 7 días.

Después de suscribirse a Disney Plus, usará sus credenciales para iniciar sesión en la aplicación Disney Plus en su televisor LG.

¿Qué estará disponible para ver en Disney Plus en el lanzamiento?

Habrá más de 900 programas y películas disponibles para transmitir con Disney Plus en su televisor LG cuando el servicio de transmisión se lance el 12 de noviembre.

Algunos aspectos destacados incluyen todas las películas de Star Wars a través de The Force Awakens , grandes películas clásicas de Disney como Moana, Coco, y Mulan , algunas populares cintas como X-Men y The Incredible Hulk , y más.

Para obtener una lista completa, consulte nuestro Disney Plus hub.

