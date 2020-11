Cómo ver Disney Plus en tu PC y Mac

Reserva Disney+ Ahora

Update: Disney+ estará disponible en América Latina el 17 de noviembre, llevando el tan esperado servicio de transmisión a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Ecuador, Uruguay, Panamá y Costa Rica. Las suscripciones a Disney Plus para estos países ya están disponibles, y aquellos que reserven un año completo de Disney+ obtendrán un precio con descuento (aunque sus tarjetas de crédito no se cobrarán hasta el 17 de noviembre). Entonces, si estás en un país de América Latina y estás esperando transmitir The Mandalorian, reserva Disney + ahora para asegurar tu tarifa con descuento.

El día de lanzamiento de Disney Plus finalmente ha llegado, y eso significa que todos vamos a querer ver nuestros programas y películas favoritas de Disney de la manera más fácil posible. Para la mayoría, eso significa agarrar un asiento en el sofá, encender su computadora portátil y usar el navegador de su elección para transmitir Disney Plus.

Afortunadamente, Disney ha confirmado que puedes ver Disney Plus en tu computadora, ya que está disponible en PC, Mac y Chromebooks en el lanzamiento, así como en tu Xbox One, PS4, Android, iOS, Chromecast , y más.

Pero si está tratando de descubrir exactamente cómo transmitir Disney Plus en su PC o Mac, aquí le mostramos cómo hacerlo:

1. Regístrese en Disney + aquí 2. En el navegador de su elección (recomendamos Google Chrome), navegue a Disneyplus.com 3. Ingrese sus credenciales de inicio de sesión 4. Haga clic en Iniciar sesión 5. Navega o busca el programa / película que quieres ver 6. Seleccione el programa o la película 7. Haz clic en Reproducir.

Si se hace correctamente, felicidades, ya debería estar transmitiendo Disney Plus.

También puede marcar Disney Plus en su PC con Windows navegando a la página de inicio de Disney Plus y presionando CTRL + D (mantenga presionada la tecla CTRL y presione D) en Google Chrome, Internet Explorer o Microsoft Edge. En dispositivos Mac, use Comando + D.

Disney+ está disponible en preventa en Brasil, Argentina, México, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá y Costa Rica. La preventa durará hasta el 17 de noviembre. Durante la preventa, los consumidores podrán reservar un año completo de Disney+ a un precio con descuento (la suscripción mensual no está disponible durante la preventa, solo la anual).

Los consumidores que se inscribieron durante la preventa podrán acceder a Disney+ y se les facturará el 17 de noviembre. A los socios se les acredita el día en que se realiza la compra.

Mira Disney Plus en 4K en PC

Por supuesto, uno de los beneficios que muchos de ustedes tendrán cuando vean Disney Plus en su PC es que pueden verlo en su nuevo y brillante monitor de PC listo para 4K.

Ancho de banda es requerido

Si está buscando transmitir Disney Plus en 4K, hay algunos requisitos previos. Primero, para transmitir cualquier cosa en 4K, necesitará una conexión a Internet de al menos 25 Mbps, e incluso mejor que eso es mejor. Si no está seguro de su ancho de banda, diríjase a speedtest.net y use esa herramienta para probar tu velocidad de conexión. Si la primera parte de la prueba (que prueba la velocidad de descarga) es de al menos 25 Mbps, ¡ya está listo! De lo contrario, es posible que desee llamar a su proveedor de servicios y preguntar cómo obtener velocidades de Internet más altas.

Especificaciones mínimas requeridas

En cuanto a las especificaciones de su computadora de escritorio o portátil, se recomienda tener al menos un procesador i7 de cuarta generación, aunque no debería tener muchos problemas al usar procesadores de menor tamaño. Si está buscando transmitir Disney Plus en 4K en la PC, y no está seguro de si su computadora portátil o de escritorio puede manejarlo, simplemente pruébelo. Sinceramente, no lo sabrá hasta que lo intente, porque hay muchos otros factores en juego cuando se trata de la configuración recomendada.

También deberá configurar su pantalla con una resolución 4K: 3840×2160 píxeles. Para hacerlo, haga clic derecho en su escritorio y vaya a Configuración de pantalla, desplácese hacia abajo hasta Resolución de pantalla, haga clic en el cuadro desplegable y asegúrese de tener 3840×2160 seleccionado.

Ahora, no puede simplemente transmitir video 4K en Google Chrome como pensaría que podría hacerlo. Chrome en realidad limita las resoluciones de transmisión a 720p (¡sí, en serio!).

En su lugar, deberá usar Microsoft Edge , que es el único navegador que le permite transmitir contenido en resolución 4K. También deberá asegurarse de que está utilizando una conexión compatible con HDCP 2.2 que vaya a una pantalla 4K.

¿Existe una aplicación Disney Plus para Windows 10?

No, a partir de ahora, no encontrará una aplicación Disney + dedicada para Windows 10 en Microsoft Shop. Lo que encontrará, si está buscando en su PC, es la aplicación Disney + Xbox One.

Eso significa que, por ahora, dado que todavía no hay una aplicación Disney + que pueda instalar en su PC, no puede usar un modo Picture-in-Picture en Windows como lo haría con la aplicación Netflix. Gorrón.

¿Cuánto cuesta Disney Plus?

Tendrá que comprar una suscripción a Disney Plus por $6.99 / mes o $69.99 / año. También hay un paquete de Disney Plus disponible que agrega Hulu y ESPN + por un total de $12.99 / mes, así como una prueba gratuita de 7 días.

Después de suscribirse a Disney Plus, usará sus credenciales para iniciar sesión en el sitio web de Disney Plus en su dispositivo para comenzar a transmitir.

¿Puedes descargar películas y programas de Disney Plus en tu PC?

No, no puede descargar sus películas y programas en su PC para verlos más tarde, y esa es solo una de las muchas razones por las que recomendamos usar una tableta para la mejor experiencia de visualización.

Sin embargo, hay una solución alternativa que puede utilizar para poder hacer esto mediante la carga lateral. Esto es lo que debes hacer:

Descargue Disney Plus en su teléfono o tableta

Seleccione la película o el programa que desea descargar

Toque el botón de descarga junto al botón +.

Deje que finalice la descarga. No debería llevar mucho tiempo con una conexión rápida.

Conecte su teléfono a su computadora portátil o de escritorio mediante un cable USB.

Cuando se reconoce su dispositivo, busque la carpeta Descargar.

Arrastre y suelte el contenido que desea desde la carpeta de descargas de su teléfono a su PC.

Voila: abre los archivos con tu reproductor multimedia favorito (recomiendo el reproductor VLC).

