Oscars 2023: Los mejores y peores vestidos de la Alfombra

Los Oscars 2023 comenzaron como ya es costumbre con el desfile de los nominados por la alfombra, que este año no es roja sino champaña. La mayoría sacaron sus mejores galas y es un orgullo decir que los latinos estuvieron entre los mejores vestidos comenzando por las reinas de la moda Ana de Armas, Salma Hayek, Zoe Saldaña y Sofía Carson y terminando por el papá de la internet, el chileno Pedro Pascal, el protagonista de The Mandalorian.

Obviamente, no fueron los únicos. Michelle Yeoh y Angela Bassett llegaron derrochando elegancia, la primera de blanco y la segunda de violeta. Austin Butler presentó una versión alternativa del tradicional smoking y Halle Berry mostró una forma sorprendente de ser elegante y muy sexy.

The Rock impactó con una chaqueta de satén de color rosa bailarina, demostrando que no hay colores femeninos o masculinos. Por cierto, que el color de la noche fue el blanco, con algunos trajes naranja, rojos, azules y negros. Quedó claro que la moda viene hacia la simplicidad y lo clásico de nuevo.

Aquí están los mejores y los peores vestidos de la noche de la entrega de los Oscars en 2023

Salma Hayek

La guapa mexicana llegó acompañada de su hija Valentina, ambas de rojo y las dos con vestidos del negocio familiar, la casa de alta costura Gucci.

Ana de Armas

La primera cubana de la historia nominada al Oscar como mejor actriz, estaba hermosa con un traje de Louis Vuitton, que hicieron a mano especialmente para ella.

Zoe Saldaña

La hermosa neyorquina de padre dominicano y madre puertorriqueña dijo que su prioridad era estar cómoda y encontró la forma de lograrlo y estar espectacular.

Halle Berry

La única mujer no blanca en ganar un Oscar como mejor actriz dejó a todos derretidos una vez más.

Pedro Pascal

El guapísimo actor chileno era uno de los presentadores y uno de los mejores vestidos de la noche. Por cierto, que mientras se transmitían los Oscars también se estaba pasando en HBO el último capítulo de la primera temporada de su serie The Last of Us.

Janelle Monáe

La espectacular actriz y cantante estadounidense estaba representando su película Glass Onion

Guillermo del Toro

Aunque los soltó para la foto, el director mexicano llevaba dos muñequitos de Pinocho y Gepetto, los protagonistas de su película, que luego ganó como Mejor película animada.

Sofía Carson

Esta colombiana arrasó al cantar Applause, el tema nominado al Oscar de la película Tell It Like a Woman. El collar de esmeraldas que llevaba tenía piedras colombianas.

Angela Bassett

Halle Bailey

Amy Adams

Rihanna

Vanessa Hudgens

Cate Blanchett

The Rock

Elizabeth Olsen

Nicole Kidman

Eva Longoria