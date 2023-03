Premios Oscar 2023: ¿Cómo ver la ceremonia en vivo? LIVE STREAM

La noche más importante de Hollywood está aquí con los Oscar 2023, que se transmitirán en vivo el domingo 12 de marzo a las 8:00 p.m. ET/ 5:00 p.m. PT en ABC.

Si no tiene cable, puede ver una transmisión en vivo del programa en FuboTV o DirecTV Stream, que incluyen ABC y vienen con una prueba gratuita.

Esas son las dos mejores opciones de transmisión en vivo si está cortando el cable, pero también hay otras alternativas, así que aquí hay una guía completa sobre las diferentes formas de ver la transmisión de los Oscar 2023 en vivo en línea:

Puedes ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 100 canales de TV en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver los Oscar 2023 en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV , LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede mirar en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube, así como una función retrospectiva de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no los registra.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) está incluido en cada uno, y puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

Prueba gratis DirecTV Stream

Una vez registrado en DirecTV Stream, puede ver los Oscar 2023 en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

Si no puede ver en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que ahora también incluye acceso a ESPN+ y Disney+ sin costo adicional:

Obtenga Hulu With Live TV

Una vez que se haya registrado en Hulu With Live TV, puede ver los Oscar 2023 en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S. , PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

Si no puede mirar en vivo, Hulu con Live TV viene con su extensa biblioteca a pedido (que incluye la mayoría de los programas después de que se transmiten) y 50 horas de almacenamiento en la nube DVR (con la capacidad de actualizar a “Enhanced Cloud DVR”, lo que le brinda 200 horas de espacio DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en mercados seleccionados) y más de 65 canales de TV en Vidgo. Esta opción no incluye una prueba gratuita:

Obtenga Vidgo

Una vez registrado en Vidgo, puede ver los Oscar 2023 en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como un Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

Avance previo de la edición 95 de los Premios de la Academia

Las nominaciones para los Premios de la Academia 2023 se dieron a conocer el 24 de enero. “Everything Everywhere All at Once” encabeza a todos los nominados con 11, seguida de “All Quiet on the Western Front” y “The Banshees of Inisherin” con nueve cada una. “Elvis” recibió ocho, “The Tabelmans” obtuvo siete nominaciones, “Tar” y “Top Gun: Maverick” obtuvieron seis cada una, y “Black Panther: Wakanda Forever” obtuvo cinco.

Según el resumen de predicciones de expertos del Gold Derby, “Everything Everywhere All at Once” es el favorito para ganar el premio a la Mejor Película, mientras que Steven Spielberg es el favorito para ganar el premio al Mejor Director por “The Fabelmans”. Predicen que Cate Blanchett ganará su tercer Oscar, éste a Mejor Actriz por “Tar”, y que Brendan Fraser recogerá su primer Oscar por su trabajo en “The Whale”.

Angela Bassett, nominada por segunda vez, y Ke Huy Quan, nominado por primera vez, son los favoritos para ganar en las categorías secundarias.

Los artistas para los Oscar 2023 incluyen a Rihanna cantando “Life Me Up”, la canción nominada de “Black Panther: Wakanda Forever”; Sofia Carson y Diane Warren para interpretar la canción nominada “Applause” de “Tell it Like a Woman”; David Byrne, Stephanie Hsu y Son Lux interpretarán la canción nominada “This Is A Life” de “Everything Everywhere All at Once”; y los cantantes Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava interpretando la canción nominada “Naatu Naatu” de “RRR”. Lenny Kravitz actuará para el segmento In Memoriam.

Los presentadores incluyen a Harrison Ford, Halle Berry, Pedro Pascal, Paul Dano, Mindy Kaling, Cara Delevingne, Eva Longoria, Andie MacDowell, John Travolta, Kate Hudson, Elizabeth Olsen, Julia Louis-Dreyfus, Riz Ahmed, Emily Blunt, Glenn Close, Jennifer Connelly, Ariana Debose, Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Troy Kotsur, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone, Questlove, Zoe Saldaña, Donnie Yen, Halle Bailey, Antonio Banderas, Elizabeth Banks, Jessica Chastain, John Cho, Andrew Garfield, Hugh Grant, Danai Gurira, Salma Hayek Pinault, Nicole Kidman, Florence Pugh y Sigourney Weaver.

La cobertura previa al espectáculo comienza a la 1:00 p.m. hora del Este con “On The Red Carpet Live: Countdown to Oscars 95”. Los presentadores incluyen a los presentadores de noticias Linsey Davis, Whit Johnson, Chris Connelly, la reportera de ESPN Kelley Carter, Elizabeth Wagmeister y Clayton Davis de Variety, y el estilista de celebridades Joe Zee.

Luego a partir de las 6:30 p.m. Este llega el espectáculo de la alfombra roja presentado por la modelo Ashley Graham, la actriz Vanessa Hudgens y la sensación de YouTube Lilly Singh.

El comunicado de prensa de ABC dice:

Esto marca el segundo año consecutivo de Hudgens presentando el pre-show oficial. El creador de contenido Reece Feldman será el corresponsal detrás del escenario, y Rocsi Diaz será la corresponsal de la fiesta de visualización de miembros de la Academia en Nueva York. El especial de 90 minutos destacará a los nominados al Oscar, artistas y presentadores, y brindará a los fanáticos de todo el mundo el último adelanto de la noche más importante de Hollywood.

La 95.a entrega anual de los Premios de la Academia se transmitirá en vivo el domingo 12 de marzo a las 8:00 p.m. Hora del Este en ABC.

