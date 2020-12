¿Cuándo es la Teleton USA 2020?

Después de la cancelación de dos actividades masivas de recaudación de fondos para atender las medidas de confinamiento a causa de la pandemia del coronavirus, la organización Teleton USA ha comenzado a reinventarse. Es por ello, que este año la tradicional jornada de que constará de 16 horas de transmisión seguidas para el recaudo de donaciones para ayudar al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón USA (CRIT) y que realiza la cadena Univisión cada año, luego de haber suspendido sus actividades programadas para marzo y septiembre, considerando que logísticamente no se podían organizar en el contexto actual de la crisis por el Covid-19.

Este año no será la excepción y pese a las dificultades y los retos propuestos por el Covid-19, el próximo sábado 12 de diciembre nuevamente habrá la oportunidad para que todo el público norteamericano se sume a la noble causa del Teleton USA 2020 y así garantizar que cada niño discapacitado y sus familias, continúen recibiendo sus terapias y apoyo por mucho más tiempo.

A partir de las 10:00 a.m. hora del Este, 9:00 a.m hora centro y 7:00 a.m. hora del pacífico, se realizará a lo largo de todo el día la Teleton, donde Univisión se pintará de morado y amarillo, y sus estrellas se sumaran de costa a costa para recaudar fondos para la operación del CRIT (Centro de Rehabilitación Infantil) de Teleton USA, que este año se desarrollara bajo el lema: “Todos los Días, Contamos Contigo”. Esta iniciativa de este año, cuenta con cuatro programas especiales, y una meta de $8,160,789.

Sin importar los obstáculos, continuamos esforzándonos para que nuestros niños y niñas alcancen sus metas de… Publicado por Teleton USA en Lunes, 12 de octubre de 2020

Esto es lo que tiene que saber:

¿Cuándo es?: el sábado 12 de diciembre de 2020

¿A qué hora?: desde las 10:00 a.m. hora del Este, 9:00 a.m hora centro y 7:00 a.m. hora del pacífico.

¿Cuánto tiempo durará?: 16 horas de transmisión en vivo

¿Por cuál canal?: por medio de la cadena de televisión Univision.

¿Quiénes serán los conductores de la TeletonUSA 2020

Para este año, los conductores de la Teleton USA 2020 serán Alejandra Espinoza, Karla Martínez, Raúl González, Rafael Araneda, Alan Tacher y Galilea Montijo, así como todo un grupo de conductores invitados, quienes serán los encargados este sábado 12 de diciembre de presentar todas las historias conmovedoras de niños y familias que necesitan de su ayuda, como también serán los encargados de brindar mensajes de apoyo e inclusión.

Los presentadores a lo largo de toda la transmisión del evento informarán de todas las formas en que las personas pueden participar, sumándose con su aporte desde la comodidad de su casa o del lugar donde se encuentre.

Únete al @TeletonUSA 2020 este 12 diciembre y haz que el sueño de cientos de niños y niñas siga siendo realidad. #TeletonUSA #TodosLosDías https://t.co/FRRIkHgqPR pic.twitter.com/Ygvwfr8iey — salypimientahd (@SalyPimientaHD) December 8, 2020

“La única forma de que esto siga adelante es que hagamos lo que sea posible para ayudar. La esencia del alma es servir y hacer el bien. Estos niños nos necesitan”, manifestó Raúl González quien ha encabezado desde el programa matutino “Despierta América” la iniciativa para invitar al público a convertirse en padrinos y madrinas de los niños que son tratados en el CRIT y quien ha stado a cargo de las transmisiones del TeletonUSA desde hace varios años.

Por su parte, la presentadora, Alejandra Espinoza dijo que “los que puedan solo se comprometen a dar 20 dólares al mes, es decir, menos de un dólar al día”.

Además, se podrá disfrutar de ediciones especiales de algunos espectáculos, así como de las actuaciones de artistas como Natalia Jiménez, Paulina Rubio, Mau y Ricky, El Dasa, Ally Brooke, Gerardo Ortiz, Luis coronel, Larry Hernández y muchos más artistas que desde su profesión logran poner su granito de arena en ayuda a los pequeños que se encuentran en situación de discapacidad.

“Las donaciones representan ilusiones para cientos de niños y niñas y sus familias. Contamos contigo para seguir cumpliendo sus sueños. Únete al TeletonUSA 2020 este 12 de diciembre por Univisión”. decía la organización del este evento.

Si desea conocer más acerca de Teleton USA 2020 y donar pueden buscar las cuentas oficiales del programa:

FACEBOOK: Teleton USA/@teletonUSAoficial

INSTAGRAM: @teletonusa

TWITER: @teletonUSA

PÁGINA WEB: TeletonUSA.org

