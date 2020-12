Univision anunció hoy a las grandes estrellas que se presentarán en la edición de 2020 de TeletónUSA, la transmisión de 17 horas de duración que recaudará fondos para el Centro de Rehabilitación Infantil TeletónUSA (CRIT USA). Con el lema “Todos los días, contamos contigo”, la transmisión en vivo de costa a costa el sábado, 12 de diciembre empieza a las 10 a.m. Este/7 a.m. Pacífico (9 a.m. Centro).

¿Cuáles artistas se presentarán en el TeletónUSA 2020?

Las personalidades de Univision Alejandra Espinoza, como también Karla Martínez, Raúl González y Alan Tacher de “Despierta América”, y Rafael Araneda de “Enamorándonos”, junto a la copresentadora de “Hoy” Galilea Montijo conducirán el show en vivo. La carismática personalidad de televisión Charytín Goyco, la estrella de la música regional mexicana y ganador reciente de “Tu cara me suena” de Univision El Dasa, la estrella de la música Natalia Jiménez, y el presentador de televisión Paul Stanley se unen como co presentadores. Además, Lucero, la popular cantante y actriz, retorna a TeletónUSA con una participación especial desde México.

En la lista de estrellas que se unirán para apoyar a los niños están Ángeles Azules, J Balvin, Yennis Bencosme, Ally Brooke, Becky G, Camilo, Eduardo Capetillo y familia, Gabriel Coronel, El Dasa, Farina, Joss Favela, Luis Fonsi, Karol G, Greeicy, Larry Hernández, Natalia Jiménez, Melina León, Lucero, Ricky Martin, Mau y Ricky, Isabella Merced, Christian Nodal, Danna Paola, Maite Perroni, Chiquis Rivera, Paulina Rubio, Los Sebastianes, Thalia, Dayanara Torres, Victor Varona, Sebastián Villalobos y Sebastián Yatra.

Las personalidades de Univision que participarán en la trasmisión son Karina Banda, Carlos Calderón, Ilia Calderón, Migbelis Castellanos, María Antonieta Collins, Tony Dandrades, Chiquinquirá Delgado, Michelle Galvan, Ana Patricia Gámez, Roberto Hernández, Jomari Goyso, Jackie Guerrido, Francisca Lachapel, Clarissa Molina, Raúl de Molina, Satcha Pretto, Aleyda Ortiz, Teresa Rodríguez, Carolina Sarassa, Pamela Silva, Lourdes Stephen, Borja Voces, Chef Yisus con las personalidades de TUDN Alejandro Berry, Enrique Borja, Lindsay Casinelli, Felix Fernandez, Kikin Fonseca, Adriana Monsalve, Pablo Ramirez, Memo Schutz e Iván Zamorano.

Detalles que no te querrás perder

La trasmisión incluirá además momentos memorables como la Batalla de Lip Sync entre reinas de NBL, un episodio de “La Rosa de Guadalupe” inspirado en el Teletón, seguido por una edición especial de “Mira Quién Baila” con concursantes de la temporada pasada. Además, Alejandra Espinoza y su hijo Matteo sorprenderán a los niños de TeletónUSA con una actuación especial.

¿Cómo participar en el TeletónUSA 2020?

Los televidentes pueden participar en la conversación en redes sociales usando #TeletónUSA. Para la última información y reportajes detrás del escenario, además de datos sobre cómo apoyar a TeletónUSA 2020, visiten TeletonUSA.org.