¿La ex reina de belleza Daniella Álvarez podría perder ahora su pie derecho?

Luego de casi seis meses después de que a la ex señorita Colombia 2012, Daniella Álvarez se le amputara su pierna izquierda en el mes de junio, desde la rodilla hacia abajo, a causa de que se le detectara una isquemia (masa) en el abdomen ocasionando la pérdida de su pierna izquierda, ahora la barranquillera ha compartido por medio de sus redes sociales, que deberá de afrontar una nueva batalla, esta vez, con su pie derecho, ya que este “no volverá a funcionar según los resultados médicos”.

La colombiana ha venido desarrollando su vida lo más normal posible, afrontado tareas y actividades cotidianas de la vida de cualquier persona, como nadar, bailar, montar en bicicleta y hasta manejar. Luego de varios meses de recuperación, a Daniella Álvarez se le realizó un examen médico llamado electromiografía, el cual se le practicó para conocer cuál era el estado de salud de sus músculos y células nerviosas de su pie derecho.

De acuerdo a lo que dijeron los médicos de Daniella, los exámenes habían arrojado daños, al parecer irreversibles.

“Llegó la hora de contarles. Me hice un examen que se llama electromiografía. Después de la isquemia, que se llevó mi pie izquierdo, mi pie derecho quedó en muy buenas condiciones, pero no quedó funcional para ese momento y los médicos me dijeron que, con terapias, con corrientes y con ejercicios, lo más seguro es que se fuera a recuperar”, decía la ex señorita Colombia.