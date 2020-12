¿Cómo murió Selena Quintanilla?

Selena Quintanilla Pérez (mejor conocida como Selena) es la protagonista de la nueva serie de Netflix. La popular cantante que estaba gozando de mejor momento rumbo al estrellato y la fama, vio cuando su vida se apagó en un tiroteo. ¿Cómo murió Selena? ¿Cuál fue la causa de su muerte en marzo de 1995? Aquí tiene todo lo que necesita saber.

Le dispararon y la mataron en Day’s Inn en Corpus Christi, Texas

Selena interview, 1994RARE Selena video, not seen in more than 20 years was found and digitized by the Smithsonian’s National Museum of American History. This footage of Selena on the program “Tejano USA” was found in a TV camera donated to the museum’s Spanish-language television project by Univision, the parent company of San Antonio’s KWEX-TV, Channel 41.… 2017-09-14T21:50:27Z

Selena recibió un disparo en una habitación del Days Inn en Corpus Christi, después de aceptar reunirse con Yolanda Saldivar, para obtener documentos financieros relacionados con las boutique y tiendas de Selena, informó The New York Times. Yolanda Saldivar había estado administrando las tiendas de la artista, pero fue despedida solo unas semanas antes del suceso, después de que los clientes se quejaran de no recibir sus pedidos y de que los empleados dijeran que sospechaban que Saldivar había estando robado dinero.

Cuando Selena se reunió por primera vez con Saldívar el día de su muerte, Saldívar le dijo que había sido violada en México y que fueran a un hospital juntas. El hospital dijo que el caso estaba fuera de su jurisdicción. Cuando regresaron al motel, tuvieron una discusión y Saldívar le disparó a Selena. Yolanda Saldivar a día de hoy dice que accidentalmente le disparó a Selena, pero ella fue declarada culpable de asesinato y sentenciada a cadena perpetua.

Selena logró correr al vestíbulo del Days Inn después de que le dispararan, dijo el entonces asistente del jefe de policía Ken Bung. Aproximadamente una hora después fue declarada muerta en el Memorial Medical Center en Corpus Christi, informó The New York Times.

Norma Martínez, encargada del aseo en Days Inn, testificó que después de que le dispararan a Selena, salió corriendo de la habitación del motel y Norma Martínez pudo ver que Saldívar todavía la apuntaba con un arma. Ella dijo que Saldivar llamó a Selena “perra”. Martínez luego dijo que un oficial de policía corrió detrás de Saldívar, quien se había subido a su camioneta roja y tenía un arma apuntando en su cabeza.

Un paramédico dijo que cuando llegó al motel, Selena ya no tenía signos vitales

KENS 5 reports Selena Quintanilla's deathWatch the original KENS 5 report on Selena's shooting death 23 years later. 2018-03-31T14:49:55Z

Richard Fredrickson, un paramédico que estuvo en el momento de lo ocurrido, testificó que cuando llegó allí, Selena estaba acostada boca abajo frente al mostrador en el lobby del Days Inn. Llevaba un buso verde y estaba cubierta de sangre. Dijo que inmediatamente la vieron y le brindaron los primeros auxilios.

Fredrickson dijo que tenía un orificio de bala en la parte superior del pecho derecho y le pusieron una gasa sobre el mismo para que ya no sangrara. Dijo que no podían encontrarle a Selena un pulso estable y que sus músculos se contraían. También que tampoco podían detectar su respiración. La subieron a una ambulancia y llegaron al Memorial Medical Center unos cuatro minutos después. Un monitor cardíaco mostró una frecuencia de 20 cuando una frecuencia normal es de 80, testificó. Dijo que le colocaron vía intravenosa, pero que las venas ya habían colapsado. También intentaron ponerle una vía intravenosa en la arteria carótida, pero también colapsó. Dijo que una vez que llegaron al hospital, se quedó a un lado mientras un equipo del hospital intentaba revivirla.

El Dr. Louis Elkins, un cirujano cardíaco, testificó que cuando intentó ayudar a Selena en el Memorial Medical Center, su cerebro ya no estaba funcionando y que tenía clínicamente muerte cerebral, informó AP. Dijo en un testimonio ante el tribunal que “la mayor parte de la sangre que tenía en su cuerpo, la había perdido”. Cuando llegó al hospital, su corazón estaba “azul y vacío de sangre”.

El médico forense dictaminó que su muerte fue un homicidio y no un accidente

KHOU 11 newscast the night that music superstar Selena diedIt was March 31, 1995 that music superstar Selena was shot and killed. KHOU and Vault Studios have created a Podcast looking back on her life, career and death. Text SELENA to 713-526-1111 to get a link to download. 2020-05-14T12:35:37Z

Lloyd White, el médico forense del condado de Nueces, dictaminó que la muerte fue a causa de un homicidio y no un accidente, informó AP. Esto condujo en parte a la condena de Yolanda Saldívar, a pesar de la afirmación de su abogado de que ella había disparado accidentalmente contra Selena.

White testificó: “Estoy bastante seguro de que el arma fue disparada intencionalmente. Lo que la persona pretendía hacer con eso no es mi trabajo”.

Edward McKinstry, un examinador de armas de fuego de la policía de Corpus Christi, dijo que el arma no se dispararía accidentalmente si se dejaba caer, que era necesario apretar el gatillo deliberadamente debido a las características de seguridad de la misma.

Esta es la versión original de Heavy.com

