¿Qué pasó con Yolanda Saldivar, la mujer que asesinó a Selena Quintanilla?

Selena Quintanilla murió el 31 de marzo de 1995. Yolanda Saldívar, amiga y presidente de su club de fans, fue declarada culpable de dispararle contra Selena por la espalda y fue sentenciada a cadena perpetua. Hoy está viva y todavía cumple su sentencia de cadena perpetua, pero puede ser dada en libertad condicional en el año 2025. Saldívar todavía afirma que disparó accidentalmente a la artista. Esto es lo que necesita saber sobre dónde está Saldívar hoy y qué está haciendo ahora. Selena será la protagonista de una nueva serie de Netflix.

Yolanda Saldivar tiene 60 años y podría salir en libertad condicional en 2025

Según los registros del Departamento de Justicia Criminal de Texas, que se pueden ver en la foto de arriba, Yolanda Saldivar tiene actualmente 60 años y cumple cadena perpetua en Mountain View en Gatesville, Texas, una prisión de máxima seguridad. Sin embargo, podría ser elegible para salir en libertad condicional el 30 de marzo de 2025, solo cuatro años más de prisión a partir de ahora.

Fue sentenciada en el condado de Harris el 26 de octubre de 1995 por cargos relacionados con asesinato con arma mortal. El tiroteo ocurrió el 31 de marzo de 1995, según sus registros judiciales.

Yolanda Saldivar la asesina de Selena Quintanilla#YolandaSaldivar fue la asesina de #SelenaQuintanilla aquí la nota !!!en #CorazónGrupero por #AztecaUNO 2019-04-03T00:49:30Z

Actualmente ella puede recibir visitas en prisión.

En 2015, sitios web engañosos difundieron información falsa de que Saldívar había muerto en prisión, informó KSAT. El sitio web falso afirmó que los guardias de la prisión la encontraron muerta en su celda durante una caminata de rutina por la prisión. Otro sitio de engaño afirmó que Saldivar iba a ser liberada a principios de 2015 debido a problemas de salud. Todas esas afirmaciones eran incorrectas.

Yolanda Saldivar Explica PorQue Mato a Selena Quintanilla 2019-09-06T21:23:00Z

El trabajo de Saldívar en prisión consiste en pasar bandejas de comida a otros presos, informó Radar Online.

Saldivar intentó obtener un nuevo juicio en 2019

20/20- Selena's Killer Part 1 2010-04-10T05:09:29Z

Yolanda Saldivar aún afirma que el tiroteo fue un accidente, informó In Touch Weekly en 2018. Selena tenía 23 años cuando fue asesinada.

En marzo de 2019, Saldivar solicitó una nueva prueba, informó Radar Online. Afirmó que el fiscal Carlos Valdez tenía pruebas favorables a su favor, pero no las reveló al jurado ni a su abogado. Dijo que la evidencia, que consistía en zapatos que usó Selena cuando fue asesinada, de alguna manera habría ayudado a demostrar que ella le disparó accidentalmente a Selena. Sin embargo, su solicitud de un nuevo juicio fue denegada, informó Radar Online.

Saldívar había sido la presidente del club de fans de Selena y administraba sus tiendas de ropa en Texas llamadas Selena Etc., pero fue despedida solo unas semanas antes del tiroteo, informó The New York Times en ese momento. Los clientes se habían estado quejando de que no recibían los artículos que compraron en las tiendas de ropa y los empleados pensaban que Saldivar estaba robando dinero. Fue despedida después de que desapareciera el dinero de la tienda.

Selena conoció a Saldivar en el motel Days Inn en Corpus Christi cerca de la I-37. Selena había conocido a Saldívar en el motel para ver los documentos financieros relacionados con la boutique. Saldivar le dijo primero a la cantante que había sido violada y por eso Selena y Saldivar fueron a una sala de emergencias en Aransas Pass, Texas. Carla Anthony, una enfermera titulada allí, testificó que vio a Saldívar y Selena esa mañana alrededor de las 10:00 a.m. del 24 de marzo. Saldívar estaba deprimida y dijo que había sido violada en México. Le dijeron a Saldívar que hablara con la policía en San Antonio porque el caso estaba fuera de su jurisdicción.

Le dispararon a Selena en una habitación del Days Inn poco antes del mediodía. Yolanda Saldivar hoy en día sigue afirmando que accidentalmente le disparó a Selena. Sin embargo, la fiscalía dijo que Saldívar no llamó al 911 ni trató de ayudar a Selena, a pesar de ser una enfermera capacitada, informó CNN. Fue declarada culpable de asesinato.

Después de que le dispararan a Selena, ella corrió al vestíbulo del motel y se derrumbó. Fue dada como muerta cuando llegó al Memorial Medical Center en Corpus Christi, Texas.

Saldivar se entregó a la policía después de un enfrentamiento de más de nueve horas en el estacionamiento del motel, informó Houston Chronicle. Estaba sentada en su camioneta con una pistola apuntando a su cabeza, rodeada de policías.

Amber Guyger fue llevada el año pasado a la misma prisión de Saldívar y Yolanda Saldívar se hizo amiga de Diane Zamora

En octubre de 2019, después de que Amber Guyger fuera condenada por asesinar a Botham Jean en su apartamento, fue transferida a la Unidad de Mountain View, informó Caller Times. La unidad también alberga a mujeres condenadas a muerte y está recluida en 97 acres de terreno.

The Associated Press informó en 2018 que Saldívar se había hecho amiga cercana de Diane Zamora en la cárcel, una mujer conocida como la “asesina cadete de Texas”. Fue declarada culpable del asesinato de Adrianne Jones en diciembre de 1995. Zamora dijo que ella y Saldívar se estaban protegiendo en la cárcel. Posteriormente, Zamora fue trasladado fuera de esa prisión.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: ¿Cómo murió Selena Quintanilla?