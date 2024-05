Thalí envía carta a Lupillo Rivera: Mira lo que le dijo

Thalí García fue una de las participantes controversiales de la cuarta temporada La Casa de los Famosos. La actriz mexicana se escapó del reality después haber tenido un intenso acercamiento con Lupillo Rivera. Se dijo que ellos pudieron haber tenido algo más que una amistad, pero ella es una mujer casada. Ambos afirman que solo llegaron a tener una fuerte amistad. Ahora que Lupillo está afuera de LCDLF, Thalí le envía una carta. “Van a pagar todo lo que nos hicieron”, escribió Thalí en la carta.

Lupe:

No me equivoqué contigo. Nos vamos a recuperar de todo esto. No hay mal que por bien no venga. Nuestras familias merecen lo mejor de nosotros. Aquí estamos firmes como siempre. Es un placer saberte fuera de ese lugar y espero muy pronto poder darnos un fuerte abrazo.

Estuvo rudo todo desde aquí afuera, pero van a pagar por lo que nos hicieron y la gente que se fue volverá. En manos de Dios y con la frente en alto siempre.

Abrazo fuerte para ti y tu familia.

Thalí habló de su amistad con Lupillo

El pasado mes de marzo, Thalí hizo unas declaraciones sobre su amistad con Lupillo. “Yo sí siempre desee una amistad, una alianza con Lupe, es una buena persona. Cuando la amistad comienza a darse de manera natural, comienzo a ver cosas como cuando entramos a la suite, no podemos salir, estábamos encerrado adentro hasta que ‘La Jefa’ lo decida…Los tiros de cámara de las supuestas noches de pasión, es un tiro lateral de cámara, que lo único que se ve ahí es el bulto del cuerpo de Lupillo. Yo no tuve contacto físico con Lupillo absolutamente nunca, sé que se lo han hecho creer por todos lados”.

“Yo sí podría demandar a Telemundo y en una demanda colectiva con Endemol por difamación, por daño moral, por secuestro porque muchas veces, antes de salir de la casa, me metía al confesionario a decirles que abrieran la puerta, que me pusieran a mi esposo en línea, cosa que sí ocurrió y que va en contra del formato, de su supuesto contrato que defienden tanto”.

“Me puse como una fiera cuando me di cuenta que querían hacer ver que tenía una relación extramarital con Lupe, con quien no tengo nada en contra, respeto, siempre se portó como un caballero…Quienes realmente estuvieron manipular mi cabeza era Endemol y Telemundo. Yo entraba a la terapia con la famosa terapeuta Gaby, donde a mí me decía que todo estaba bien con mi familia, ni siquiera es ético que un profesional te diga eso… Amenazaron a mi esposo, diciéndole lo que me tenía que mencionar: ‘Mi amor, vamos por 17 semanas, no te preocupes de nada, yo entiendo lo de Lupillo, eres una chingona, yo creo en ti”.

Thalí dice que fue secuestrada por 45 minutos

“Van a tener que mostrar ese video y que me tuvieron secuestrada en ese lugar en contra de mi voluntad durante más de 45 minutos… Cuando finalmente me conectan con mi marido, Lupillo había entrado conmigo al confesionario y ‘La Jefa’, lo sacó… Me contesta Felipe, y yo llorando le grito: ‘si te están amenazando dímelo’, y me repite las palabras que le dijeron”.