Thalí García acusa a Telemundo de “secuestro, difamación y haberla drogado”

Thalí García acusa a Telemundo de supuestamente haber sido “secuestrada y drogada” en La Casa de los Famosos 4. La actriz mexicana usos sus redes sociales para hacer estas fuertes acusaciones que según ella podrían llegar a una demanda. También dice que fue difamada.

La ex habitante de LCDLF4, quien se escapó del show hace unas semanas, realizó un en-vivo en Instagram este martes 12 de marzo para hacer las fuertes acusaciones y hasta mencionó nombres.

Thalí informó que había recibido una notificación previa a una demanda, por parte de Telemundo y Endemol y le están cobrando dinero por infringir su contrato. “[Me están cobrando] una fortuna, por haber ido a gritar a La Casa de los Famosos, y por haberle compartido a ustedes, unos screenshot, de una conversación con alguien de producción, donde yo jamás revelé el nombre de la persona o la imagen de la persona, pero igual hoy vamos a mencionar muchos nombres”, cuenta Thalí.

La actriz, quien ha trabajado unos 13 años en proyectos para Telemundo, dice que a ella le ofrecieron varias veces entrar a Los 50. Pero ella les dijo tres veces que “no”. Hasta que le enviaron a uno de los ejecutivos de la cadena, Francisco Ponce, quien era su amigo, para que la convencieran.

Thalí acusa de manipulación a Telemundo

Thalí asegura que ella iba a estar en la novena temporada de El Señor de los Cielos pero luego vio que solo iba a estar por muy poco tiempo. Así que ella decidió no participar en la novena temporada de ESDLC. “Me querían sacar del proyecto antes de tiempo, cuando me entero, notifico que no voy a hacer la novena temporada, me busca alguien de legal de la compañía en Estados Unidos, para decirme que yo estaba obligada a hacerla por contrato, cosa que es mentira, porque jamás he cobrado un hold fee. Que si no aceptaba, iban a ir legalmente en mi contra”.

Thalí quería estar en la temporada completa y si no era así, ella prefería no estar en ESDLC.

“Me llamó Karen Barroeta (ex ejecutiva de Telemundo) y me dijo que me ofrecía estar en 30 capítulos en la serie y pagarme dos meses de mi sueldo. Por agradecimiento acepto por agradecimiento a la compañia…y cuando le digo que sí me dice, que a cambio tenía que estar dos semanas en el reality de ‘Los 50’. Ya que tenía otro compromiso y retirarme el 9 de junio…Básicamente, todo lo que hice en ‘Los 50’, era una falsa participación… Recibo instrucciones tácitas de que busque conflicto con Manelyk. Me imagino que ella también recibió las mismas instrucciones…lo que sí nunca se me dijo, es que alguien me iba a golpear en la cara al segunda día. Se la sacó a esa participante y continue mi participación obligada…Me venían amenazando hace meses”.

Igual Thalí salió del reality tal como habían acordado. Ya que ella asegura que los realities son manipulados.

Thalí también aseguró, que su esposo, Felipe Aguilar, quien era, productor y director de ficción de Telemundo, se ha visto afectado en varias oportunidades en su trabajo, por las supuestas amenazas que recibieron, por parte de ejecutivos de la cadena. Thalí: “Mi esposo todo el año pasado estuvo trabajando para Telemundo, tiene una visa en Estados Unidos dada por Telemundo, dentro de Estados Unidos existe una cosa que se llama ‘conflicto de intereses’, entonces yo no quería que mi esposo perdiera el trabajo por esta situación…En septiembre me toca publicar que me separo de mi esposo, para que Karen Barroeta (encargada de la novela ‘Vuelve A Mí’, donde él era el director) no le quite el trabajo a mi esposo, no solo el que tenía ese momento, sino que tenía una promesa de otro por escrito con el sueldo, dónde iba a vivir, todo, mismo que le cancelaron a días antes de regresar a Miami a trabajar, esto en todos lados se llama despido injustificado. De nada valió haber puesto ese post para proteger a Pipe, si de todas maneras perdimos el trabajo los dos. Nos dejaron desvalidos en vísperas de Navidad”.

Thalí aceptó entrar a La Casa de los Famosos, ya que su esposo no tenía trabajo

Tras quedarse sin trabajo, Thalí se vio obligada a aceptar entrar a La Casa de los Famosos. Ya que a ella no le gustan los realities, pero como ninguno de los dos tenían trabajo, aceptó. “Aceptamos la oferta de hacer La Casa de Los Famosos porque no teníamos dinero… Llegamos a un acuerdo, cuidé mucho la parte de la medicación, de la familia, yo leí muy bien mi contrato, porque en realidad ese machote que te dan, es un contrato anticonstitucional. Nunca tuve miedo de firmar el contrato, con unas penalidades absurdas”.

Ya a punto de entrar a La Casa de los Famosos, Thalí dice que comió con uno de los ejecutivos de la cadena, Francisco Ponce, y él le realizó un comentario, que la sacó de contexto: “Me llevan a Miami, y este mismo personaje, Francisco Ponce, encargado de talento, me invita a comer para decirme que Cisco Suárez, que es otra de las cabezas enormes de los realities shows, me hace un comentario, ya habiendo firmado el contrato, diciéndome que Cisco lo había llamado preocupado porque no sabe si estás o no casada, porque la preocupación viene, porque dentro de la casa van a haber muchos galanes que te pueden cortejar”.

Thalí dice que le dio miedo perder el contrato, porque se había enterado del caso del colombiano, Beta Mejía: “Tuve mucho miedo de que me bajaran del contrato, porque tenía la información que a Beta Mejía lo habían bajado del contrato, porque no quería entrar soltero…Días antes de entrar a la casa recibo un mensaje de Francisco Ponce diciendo: ‘que no se te olvide que eres la protagonista de mi novela’”.

Thalí siguió explicando, que le habían prometido, que a la casa iba a entrar de la mano de su marido, de quien se iba a despedir en el camerino, cosa que, según ella, cambió por completo y nunca pudo despedirse de su esposo. En lugar, ella entró bailando con Gregorio Pernía.

Thalí habla de su amistad con Lupillo

“Yo sí siempre desee una amistad, una alianza con Lupe, es una buena persona. Cuando la amistad comienza a darse de manera natural, comienzo a ver cosas como cuando entramos a la suite, no podemos salir, estábamos encerrado adentro hasta que ‘La Jefa’ lo decida…Los tiros de cámara de las supuestas noches de pasión, es un tiro lateral de cámara, que lo único que se ve ahí es el bulto del cuerpo de Lupillo. Yo no tuve contacto físico con Lupillo absolutamente nunca, sé que se lo han hecho creer por todos lados”.

“Yo sí podría demandar a Telemundo y en una demanda colectiva con Endemol por difamación, por daño moral, por secuestro porque muchas veces, antes de salir de la casa, me metía al confesionario a decirles que abrieran la puerta, que me pusieran a mi esposo en línea, cosa que sí ocurrió y que va en contra del formato, de su supuesto contrato que defienden tanto”.

“Me puse como una fiera cuando me di cuenta que querían hacer ver que tenía una relación extramarital con Lupe, con quien no tengo nada en contra, respeto, siempre se portó como un caballero…Quienes realmente estuvieron manipular mi cabeza era Endemol y Telemundo. Yo entraba a la terapia con la famosa terapeuta Gaby, donde a mí me decía que todo estaba bien con mi familia, ni siquiera es ético que un profesional te diga eso… Amenazaron a mi esposo, diciéndole lo que me tenía que mencionar: ‘Mi amor, vamos por 17 semanas, no te preocupes de nada, yo entiendo lo de Lupillo, eres una chingona, yo creo en ti”.

Thalí dice que fue secuestrada por 45 minutos

“Van a tener que mostrar ese video y que me tuvieron secuestrada en ese lugar en contra de mi voluntad durante más de 45 minutos… Cuando finalmente me conectan con mi marido, Lupillo había entrado conmigo al confesionario y ‘La Jefa’, lo sacó… Me contesta Felipe, y yo llorando le grito: ‘si te están amenazando dímelo’, y me repite las palabras que le dijeron”.

Thalí pide que le liquiden su contrato

Thalí rompe la notificación de Telemundo. “La invitación es que rompamos la notificación, hagamos como que nada pasó, se acabó el paseo, me liquidan mi contrato y nunca más volvemos a trabajar juntos… Lo que se viene después de este atrevimiento que le han hecho a mi familia y a mi carrera, que siempre me he manejado con rectitud, así me tome años, así me gaste hasta el último dólar que tenga en la cuenta, no lo van a ganar, porque no pueden seguir atropellando a las personas…Hay leyes, porque este contrato se firmó en México y los que se firmaron en el Estado de la Florida”. Abajo puede ver todo.

“Yo no me metí a este reality para ser famosa y tener exposición; yo me metí, porque corrieron a mi marido injustificadamente a días antes de comenzar su proyecto y necesitábamos trabajo”.

Thalí dice que “me drogaron”

“A ustedes público les pido que abran los ojos… El médico que tienen adentro te medica, te sugiere ansiolíticos, te entregan medicamentos sin siquiera abrirlos delante de ti. Hubo un día, que Lupillo cuando salga podrá dar fe, que estoy segura que me drogaron, que les dije que no me quería tomar una pastilla, que quería tomar la otra pastilla, hicieron que me la tomara y de repente veía doble en el cuarto, suite en donde vivía encerrada con Lupillo Rivera y Lupe me dijo: ‘quieres que te ayude a vomitar’… Gracias a Dios que convivía con un caballero”.

Al final, Thalí asegura que tiene pruebas de todo. Arriba puede ver toda la denuncia de Thalí, donde dice que puede demandar a Telemundo por difamación, daño moral, por secuestro porque pidió que quería salir y no la dejaron.

Telemundo

Nosotros contactamos a Telemundo para recibir respuesta a las acusaciones de Thalí.