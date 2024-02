¿Quién es el cuarto eliminado de La Casa de los Famosos 4?

Este lunes 19 de enero conocimos al cuarto eliminado de La Casa de los Famosos 4. Los nominados de esta semana son Mariana González, Gregorio Pernía, Rodrigo Romeh, Clovis Nienow y Alfredo Adame. Pero solamente uno fue eliminado.

El actor colombiano, conocido también como El Titi, tenía el poder de auto salvarse pero decidió salvar a Ariadna Gutiérrez por eso ella ya no está nominada. Ella era quien tenía menos votos, por suerte fue salvada por su compañero del cuarto Tierra.

Gregorio no quizo auto salvarse porque quiere irse a casa. Pero el público es quien decide y ellos deciden si continua en LCDLF4.

Antes de conocer al eliminado, Gregorio anunció que se iba a salir del cuarto Tierra porque quiere jugar solo. El actor colombiano dijo que se quiere salir porque no está de acuerdo con las estrategias de su cuarto. Ya que no le gustan las mentiras. Mientras que Clovis y Lupillo aseguran que ellos están jugando según los ataques que han recibido en su contra de los otros cuartos y que no se están inventando nada.

Ahora en adelante Gregorio va a jugar solo porque dice que le “gustan las cosas orgánicas”. Gregorio seguirá durmiendo en cuarto Tierra pero no formará parte de sus reuniones.

¿Quién es el cuarto eliminado?

Mariana estuvo por primera vez nominada. Algo que no le gusto. Ya que ella asegura que no le ha hecho nada a los cuartos. Pero fue nominada por los habitantes para desestabilizar la cocina, ya que ella es la que cocina.