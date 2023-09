Myrka Dellanos defiende a su ex Luis Miguel: Filtran documento de manutención

Myrka Dellanos y Luis Miguel mantuvieron un romance hace casi 20 años atrás. A pesar que terminaron, ellos mantienen una relación muy cercana. Por lo que Myrka Dellanos defendió a capa y espada a su ex cuando Aracely Arámbula acusó al cantante de no cumplir con la pensión alimentaria de sus hijos.

Todo comenzó cuando una frustrada Aracely confesó a los medios de comunicación, durante la presentación de la obra Vaselina, que no quería ver a Luis Miguel. “Para empezar, no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal. No se ha portada nada bien”. Y sobre el tema de Luis Miguel convive más con los hijos de su novia que con sus propios hijos. La Chule dijo que “si él tuviera interés [en convivir con sus hijos], decían ‘tiene que estar ella presente’ pues eso era cuando tenían 4 y 6, ahora tienen 16 y 14, ya están más altos que él”.

La más fuerte fue cuando Aracely dijo que Luis Miguel no ha cumplido con sus obligaciones alimenticias hacia sus hijos: “Yo soy una mujer que trabaja mucho, que no me hace falta nada para mantener a mis hijos”.

Esta acusación no le gusto a Myrka Dellanos, ya que ella es amiga de Luis Miguel y su actual pareja, Paloma Cuevas. Por lo que mientras hablaba del tema en su programa La Mesa Caliente, Dellanos defendió a Luis Miguel. “Muy importante es que él está al día con el pago de la manutención de sus hijos. Recordemos que esos niños nacieron en Los Ángeles, son hijos americanos, y si su padre no hubiese pagado esa manutención él hubiese sido arrestado al llegar a este país, de acuerdo a las leyes de Estados Unidos”, dijo Dellanos

Después de defender a su ex, Myrka Dellanos fue criticada por desmentir a Aracely Arámbula.

Tras surgir esta polémica, Vanitatis publicó un documento del Gobierno de Ciudad de México que detalla que no existe ninguna reclamación relacionada a una deuda del cantante. Así es, el documento oficial del Gobierno de Ciudad de México, de la Dirección General del Registro Civil, donde se especifica que “Luis Miguel Gallego Basteri a esta fecha no se encuentra como deudor alimentario moroso”. Aquí puede ver el documento que afirma que Myrka Dellanos tenía razón cuando defendió a su ex Luis Miguel.