Luis Miguel demandado en México. ¿Pide Aracely Arámbula su arresto?

Luis Miguel ha sido demandado en México. Así lo confirmó Guillermo Pous, el abogado de la actriz Aracely Arámbula, quien está llevando al Sol de México a la justicia con la esperanza de que cumpla con sus obligaciones financieras con Miguel y Daniel, los hijos que tuvieron juntos.

No es la primera vez que la artista intenta que su ex la ayude financieramente con los chicos, que ya son adolescentes, pero lo que parecía haber cambiado fue la noticia que dio la revista española Diez Minutos de que el cantante tiene una orden de arresto en México.

Se acaba el buen momento de Luis Miguel

La noticia de que tiene una nueva demanda en su contra debe haber caído como un balde de agua fría sobre el artista, quien llevaba varios meses en lo que parecía una época de ensueño. Sus problemas legales parecían haber terminado, tiene una relación aparentemente exitosa con su antigua amiga y comadre Paloma Cuevas, con la que ha sido visto en múltiples oportunidades.

Las revistas del corazón aseguran que la boda será este 2023 y los paparazzi lo han fotografiado luciendo espectacular.

Además, ha anunciado una gira para este 2023 y logró la nada despreciable cantidad de 8.000 millones de reproducciones de sus canciones en la plataforma de streaming de audio Spotify. No parecía haber ni una pequeña nube que molestara el brillo del Sol.

No es tan malo

Afortunadamente para Luis Miguel, el abogado de La Chule aseguró que Diez Minutos estaba publicando información en gran parte equivocada.

“Es completamente falso, es absolutamente imprecisa la información de este portal español. (…) Sí hay acciones iniciadas simplemente para que se haga cargo del pago de la pensión a favor de sus hijos pero es completamente falso cualquier orden de arresto, de aprehensión como lo redactaron en esta nota de España”, dijo Guillermo Pous al programa Ventaneando, en una entrevista sobre Luis Miguel con Paty Chapoy.

Según a revista, el artista debe más de un cuarto de millón de dólares por no pasarle la manutención a sus hijos desde 2019, justamente la época en la que supuestamente generó millones gracias a una gira y su serie en Netflix. Sin embargo, ante las aclaraciones del abogado sobre el resto de la nota, Diez Minutos bajó el artículo de su página web.

Pous sí que confirmó que Luis Miguel Gallego Basteri “dejó de cumplir con sus obligaciones desde diciembre de 2019 y desde entonces se ha tratado de negociar con sus representantes legales pero que estos no han cedido”.

Sin embargo, declinó precisar la cantidad. “No es una información que a mí me corresponda dar, y además me parece por completo delicado que se pretenda dar a conocer cualquier dato de estos. No conozco la cifra que esté precisando, pero de cualquier manera no es pública”, agregó el abogado.

La prometida de Luis Miguel es una mujer millonaria y las reproducciones de su música en las plataformas de streaming y video, como YouTube, deben generarle suficiente dinero como para cumplir con sus obligaciones como padre. Bueno, las financieras.

Desde que Luis Miguel y Aracely Arámbula se separaron no ha parado el estira y encoge en lo que se refieren a sus hijos. Ojalá que encuentre la estabilidad emocional que lo haga recapacitar y reconstruir su relación con ellos.