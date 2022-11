¿Cuál fue la verdadera causa de separación entre Aracely Arámbula y Luis Miguel?

Aracely Arámbula se encuentra más vigente que nunca en el mundo de las telenovelas por su excelente actuación en “La Madrastra” la actriz siempre se ha mantenido al margen del escándalo y el ex manager del “Sol de México” decidió revelar la causa de separación del cantante con la actriz mexicana.

Parece que desde su ruptura en el año 2009 poco se conoce del motivo por el cual decidieron separarse la actriz y el intérprete de temas como “México en la piel” aunque mucho se murmuraba de una supuesta infidelidad por parte del cantante pero todo esto se resume a puras especulaciones debido a que ninguno confirmó estos rumores.

Aracely Arámbula decidió dedicarse a su carrera como actriz

Aracely Arámbula tuvo dos hijos con “El sol de México”, Miguel y Daniel, ahora el ex manager del cantante, Polo Martínez, habló sobre el verdadero motivo por el cual se separó la famosa pareja al poner punto y final a su relación, siendo testigo de lo que sucedía entre ambos. Según comentó, el inicio de las discusiones fueron las decisiones que cada uno quería tomar para su futuro, pero que chocaba con lo que buscaban para su relación.

“Lo que pasa es que ella había dicho que se iba a dedicar a su casa y estar con (Luis Miguel)”, pero todo esto cambió cuando la actriz quería continuar con su trabajo “Y después cuando estuvo embarazada dijo: ‘Voy a seguir trabajando’, entonces eso a Luis no le gustó mucho”. Confesó en el programa argentino Me gusta la tarde.

La mexicana siempre ha velado por el bienestar de sus hijos

Aunque ninguno de los famosos habló sobre realmente su ruptura y los motivos por el cual se separaron, si quedó claro que su relación en el momento fue muy especial para ambos, además de revelar que nunca la actriz mexicana hablaría mal del padre de sus hijos ya que quiere que ellos tengan un buen recuerdo de cuando convivieron los cuatro como familia.

“Jamás afectaría a mis hijos, cuando me preguntan de su papá, jamás voy a decir algo negativo porque viví una historia hermosa y los tuve a ellos”, aseguró Aracely Arámbula en una entrevista. Aunque se ha dicho que Luis Miguel no habría visto a sus hijos desde hace un tiempo y, además, había incumplido en sus responsabilidad como padre. A su vez, Aracely no quería que este caso llegara hasta los tribunales y apeló a una negociación y se desconoce si el cantante cumplió verdaderamente al pagar la manutención de sus hijos.