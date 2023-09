Mira como Ana Parra gana y Manelyk es eliminada de “Los 50”

Ya estamos a pocos días de la gran final de Los 50. Para sorpresa de todos, este martes 19 de septiembre se realizó la primera eliminación directa. Ana Parra y Manelyk González fueron las primeras finalistas que lucharon por su permanencia en la Hacienda en una prueba de fuerza en la arena. Ellas se enfrentaron en la eliminación directa en Los 50.

La batalla se trataba de llenar un balde de agua que colgaba de una soga. Luego tenían que jalar la soga para hacer que el balde llegue hasta el otro extremo y vaciar el agua en un pecera con una pelota adentro. La meta es llenar una pecera de agua hasta el tope y la pelota caiga al piso.

Ana Parra es más fuerte que Manelyk pero ella nunca se confía. Ya que en estas batalla todo puede pasar. “Esta prueba es de fuerza pero aunque me toque contra Mane que sé que soy más fuerte que ella, yo siempre digo que uno nunca se puede confiar de nada”, dijo Ana.

Por su lado, Mane estaba absurdamente cansada. “No me dan los brazos, no tengo fuerzas. No sé de donde sacar fuerzas pero no me voy a rendir”, expresó Mane.

Desde el principio Mane siempre ha demostrado sus ganas de permanecer en Los 50. Ella siempre ha luchado hasta que caiga la toalla. Pero esta prueba no la pudo superar y Ana le ganó.

Ana Parra eliminó a Manelyk de Los 50.

Una vez que terminaron la batalla. Ana Parra fue abrazar a Manelyk. “Que pe…competir contra ti”, le dijo Ana a Manelyk mientras se abrazaban y Mane la besaba. “Prefiero competir con todo y que me gane usted…”, le dice Mane a Ana. “…a que me gane otra persona, te lo juro.

Este fue uno de los momentos más agridulces para Ana en la competencia. Ya que tuvo que eliminar a una de sus compañeras que iniciaron una amistad en el reality de Telemundo.

Play

Ana Parra sigue en la competencia que llega a su final el próximo 25 de septiembre.

Exatlón Estados Unidos estrena el martes 26 de septiembre por Telemundo.