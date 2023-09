Ana Parra revela lo que no vimos en su destierro en “Los 50”

Los 50 ya se encuentra en sus últimas semanas. Por lo que muy pronto podríamos conocer al ganador que podría llevarse hasta 350 mil dólares. Ana Parra podría ser quien se llevaría el premio ya que continua en la competencia. Pero para llegar a este punto, la colombiana a tenido que aprender mucho durante el proceso del reality.

Aunque al principio no sabía nada sobre armar estrategias o crear grupos para poder continuar jugando. Pero poco a poco ha ido aprendiendo. Pero eso no es todo. Esta semana, la ex atleta de Exatlón Estados Unidos, fue desterrada por sus compañeros. Lo que quiere decir que Ana tuvo que abandonar la hacienda del León. Ella tuvo que dormir en la intemperie sin tener un baño o comida. Ella misma reveló en un en vivo su experiencia y asegura que “te hace valorar lo que tienes…Tu comodidad, tu cama, tu casa y la comida. Cuando tú sales empiezas a agradecer por todo eso”.

Ana pasó hambre en el destierro. “Cuando llegue a la hacienda, que salí corriendo porque vi los bananos. El banano es mi fruta favorita. Y salí corriendo a comerme un banano. Y todos como ‘espérate, espérate, espérate, que te tenemos desayuno'”.

Tampoco tuvo acceso a un baño por lo que tampoco se había bañado en dos días. “Cuando llegue todos empezaron abrazarme y yo, no, no porque olía horrible”.

Ana también habló sobre la eliminación de Rey Grupero. “Se nos fue mi Rey. Me dio mucha tristeza”, comentó Ana en el en vivo. “Si me vieron en la eliminación yo estaba con la cabeza agachada todo el tiempo y cuando ya se fue Rey, no sé si notaron pero yo ya no estaba. Yo fui la primera en salir porque me había enfermado. Como el no comer esto dos días bien, se me alboroto mucho la gastritis. Yo cuando era más joven padecía de mucha gastritis. [En la hacienda] a mí me dio tan fuerte que me vieron los médicos, me dieron medicamento y nada me servia por lo que ni tan siquiera me pude despedir bien de Rey. Tuve que hablar con él porque lo elminamos por estrategia”.

Esa estrategia nos vamos a enterar este viernes, 8 de septiembre, en Los 50.