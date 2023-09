Mira quien estaría negociando para entrar a La Casa de los Famosos 4

Todavía faltan varios meses para que estrena la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, de Telemundo. Pero al parecer ya andan las negociaciones con una estrella de las redes sociales para que entre a la casa más famosa.

Hasta ahora está confirmada la entrada de Nacho Lozano como el nuevo presentador de LCDF. Lo que quiere decir que Héctor Sandarti queda fuera del programa.

Lozano acompañará a Jimena Gallego en la animación de la nueva temporada que estrena en 2024.

Hasta que llegue ese momento, la cadena ya empezó hacer casting de los concursantes y un nombre anda dando vueltas. “Ustedes no se imaginan las estrellas que van a estar dentro de la casa en esta cuarta temporada, que va a estar increíble”, comentaba Gállego este miércoles a través del programa En casa con Telemundo, que se transmite a la 1 p. m., hora del Este, y en el que colabora habitualmente desde México.

La estrella que podría sorprender la cadena en esta nueva temporada es el de la mejor amiga de Wendy Guevara, la influencer trans que ganó recientemente La casa de los famosos México y que se ha convertido en toda una sensación en su país.

El nombre de la estrella es Kimberly ‘La Más Preciosa’, ella es una influencer trans mexicana que estuvo de visita en las instalaciones de Telemundo Center en Miami.

Kimberly reconoció en un reciente encuentro con medios de comunicación en México que existe la posibilidad de que participe en la cuarta temporada de La casa de los famosos. “¿Es verdad que te vas al reality de Telemundo?”, le preguntó el reportero Eden Dorantes. “Estoy en pláticas con eso…Todavía no confirmo, todavía no me confirman”, comentó Kimberly.

Al igual que su amiga Wendy, Kimberly es un rostro muy popular en las redes sociales. Ella tiene cerca de dos millones de seguidores en Instagram.

Solo tiempo nos confirmará si Kimberly formará parte de la cuarta temporada de La casa de los famosos.