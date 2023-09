¿Héctor Sandarti ya no es el presentador de La Casa de los Famosos?

Telemundo se encuentra trabajando en lo que se espera ver en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos que está confirmada estrenar en 2024.

Sin duda el reality se ha convertido en uno de los favoritos de la audiencia. Además Héctor Sandarti es uno de los pilares del show desde que estrenó en 2021. “El día jueves me informaron [después del show] de manera muy cordial, muy amable, muy linda […] por eso el jueves yo hice el programa muy normal y todos estábamos muy tranquilos. Nos informaron a todos que era mi último día y bueno me dieron afortunadamente la opción de poder llegar al día siguiente viernes a despedirme”, dijo Sandarti en ese entonces sobre su salida. “Yo meterme a preguntar detalles de en qué fallé, qué no les gustó… Ni siquiera lo pregunté. Esto es un barco y si el barco toma una dirección a veces uno se baja en la primera parada o se queda en el barco. A mí me pidieron que me bajara y me bajé”.

El siguiente año, Sandarti regreso a Telemundo co presentador de La Casa de los Famosos.

Cuando terminó la tercera temporada en 2023, Sandarti expresó sus ganas de seguir presentando el reality al lado de su compañera Jimena Gallego. “Amo ser conductor de La casa de los famosos y espero seguir así por muchos años. Mi relación con Telemundo es la mejor. Siempre ha sido así, incluso cuando dejé Un nuevo día. Es una empresa que siempre ha apostado por mí y hoy me da la oportunidad de estar al frente del reality show más visto en los Estados Unidos”, declaró a People en Español en abril de este año.

¿Héctor Sandarti no estará en LCDLF 4?

Parece que Sandarti no formará parte de la nueva temporada de La casa de los famosos.

Telemundo anunció este 13 de septiembre que Nacho Lozano presentará junto a Jimena Gallego la cuarta temporada de LCDLF, sin mencionar a Héctor Sandarti.

Pero hasta ahora ni Sandarti o Telemundo se ha pronunciado sobre el tema. Por lo que todavía no se puede decir oficialmente que Sandarti está fuera del show.

Por otro lado, La casa de los famosos está pasando por varios cambios. TelevisaUnivision tienen los derechos de transmitir LCDLF en México, pero Telemundo se quedo con el derecho de transmitirlo en Estados Unidos. Ahora si llega salir Sandarti del show, muchos se harán la pregunta si esto ¿Afectará al rating?

Héctor Sandarti se encuentra filmando show en Guatemala

Este año, Sandarti regreso a su tierra natal para conducir el programa ¿Quién quiere ser millonario?. “Acabo de firmar un contrato para hacer este show para Guatemala. Estoy muy emocionado porque es un formato que me gusta mucho y además es la primera vez que podré hacer televisión para mi gente y mi país. ¿Quién quiere ser millonario? es un programa muy exitoso en muchos países y me hace muy feliz que en Guatemala se apueste a programas educativos, familiares y entretenidos de primer nivel”, dijo Sandarti el pasado mes de abril. Y agregó que”Mi relación con Telemundo es la mejor. Ellos saben que haré ¿Quién quiere ser millonario? para Guatemala y me apoyan en eso también”.

Pero quizás las cosas cambiaron.