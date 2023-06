Ex concursante de La Casa de los Famosos descubre que YouTube lo había matado

No estaba muerto, estaba de parranda. En este caso, el “muerto” ni sabía que lo habían matado en el canal de YouTube, Son Venezolonos, y estaba tranquilo en su casa. Resulta que el ex concursante de La Casa de los Famosos, Jorge Aravena, se encontraba surfeando el internet cuando de repente se encuentra con la noticia que estaba “muerto”. Hasta habían imágenes de él muerto. “Jajajajaja… Holaaa! Aquí les comparto esto que encontré paseando por internet, ahora entiendo porque no estoy trabajando, los productores creen que ya estoy en el más allá! Jajajajjaaja…. Pero no, les informo que sigo en el más acá, muy sano, saludable, y con mucho por dar aún!”, escribió Aravena en sus redes tras encontrar la insólita noticia.

Al principio el actor de 53 años tomó la noticia con un poco de humor. Pero luego explotó porque no es justo que YouTube deje noticias falsas en su plataforma. “Ahora ya en serio! La verdad no entiendo cómo YouTube censura a canales por cualquier cosa insignificante que que suben y a estos que andan matando a la gente con puras mentiras y fotos photoshopeadas les permiten seguir con su basura de canal, ah! pero a los canales que si dan información verdadera si los censuran, los limitan, amenazan o simplemente les cierran el canal! Qué ilógico!! Los amarillistas pueden publicar lo que sea, pero los que si dan buena información y verdadera, tienen que cuidar hasta la mínima palabra o detalle para no ser censurados!!!”, expresó el ex concursante de La Casa de los Famosos.

El actor peruano dejo claro que la foto que el sitio amarillista publicó de él en el hospital es cuando se encontraba grabando. “La foto de la cama de hospital fue en un set de grabación, creo que cuando grababa la telenovela ‘Un camino hacia el destino’ cuando Pedro (mi personaje) se cae de un árbol, la foto pelón no existe, y la de la urna, la verdad no recuerdo que haya ido a mi funeral Biden o Clinton! Aquí les dejo a estos dos canalés para que no crean nada de la basura que ahí ponen para ganar vistas y comentarios, que a su vez, se transforman en dinero para ellos, dinero sucio, pero dinero al fin que es lo único que les importa, y mientras la gente los siga viendo, y peor aun, suscribiéndose a estos canales, cada vez los hacen más fuertes y más ricos! Y tú, “YouTube” @youtube qué te la das de tan estricto, justo y correcto, (mas bien dictador) a ver si haces algo al respecto! He dicho!! Besos y abrazos!!”, finalizó el actor.

La actriz Laura Zapata apoyó las acusaciones de Aravena. “Son un asco. Malditos vividores de nuestras carreras. Te apoyo totalmente”, comentó la actriz mexicana.



Una de sus seguidoras se asusto con la noticia falsa. La internauta comentó: “Dios mio que susto me di con tu noticia. Que barbaros para dar esas noticias de mal gusto”.

Abajo puede ver a noticia falsa.

Jorge Aravena estuvo en la primera temporada de La Casa de los Famosos

Jorge Aravena formó parte de la primera temporada de La Casa de los Famosos. El actor peruano fue el quinto eliminado del reality de Telemundo. Durante su tiempo en la casa tuvo una relación con su compatriota -la actriz y modelo- Verónica Montes. Pero esa relación no llego a nada.