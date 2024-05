Lupillo dice que su estrategia hará que Romeh sea eliminado de LCDLF4

Más de uno quedo boquiabierto cuando Lupillo Rivera le pidió unas disculpas a Rodrigo Romeh en el posicionamiento de La Casa de los Famosos. Pero detrás de esas disculpas está la estrategia de eliminar al modelo mexicano Romeh.

Justo antes del posicionamiento Lupillo tuvo la oportunidad de auto salvarse pero decidió salvar a La Melaza. Luego en el posicionamiento se disculpó con Maripily y luego con Romeh. Pero después del posicionamiento Lupillo dejo claro que fue estrategia para que Romeh sea eliminado este lunes 6 de mayo. “Yo le pedí a Dios que esta semana se vaya Romeh. Si se va Romeh va ha desestabilizar a Maripily y quizás hasta se sale. Hasta se enferme”, dijo Lupillo cuando conversaba con sus compañeros del cuarto Agua.

Lupillo ya se está imaginando la salida de Romeh. “Tiene que salir la jugada…tiene que salir…no hay forma. Así es como debe de ser. [Romeh] se va y yo regreso y ustedes cantan la de Hakuna Matata”, dice Lupillo.

Romeh no cree en las disculpas de Lupillo

Romeh dice que no confía en el perdón en Lupillo. “Yo no confió en su palabra porque ya la recibí, se la acepte, baje la guardia, le di una segunda oportunidad y me esforcé y aun así me traicionó de nuevo”, dijo Romeh. Paulo está de acuerdo ya que tampoco cree en la palabra de Lupillo.

Y no se equivocan. Lupillo sigue soñando con la eliminación de Romeh este lunes 6 de mayo. El público también se dio cuenta de la estrategia de Lupillo.



Lupillo se disculpa con Romeh en el posicionamiento

Lupillo: “Sinceramente hemos tenido bastantes roces pero quiero que sepas que me llevo lo más bonito que he podido conversar contigo. Te ayude a tener fe de nuevo y eso es lo que yo me llevo. Si yo me voy al lunes puedo decir que me voy ganador por ese hecho…Te agradezco tu asistencia en el cuarto Tierra. Te agradezco todos los insultos y te agradezco todo lo que hiciste…Me insultan y me lo paso al otro lado. Me trato de llevar lo mejor de cada persona. Eso no quiere decir he aceptado un perdón o pido perdón, eso no quiere decir que siguen las cosas iguales…Creo que aceptar un perdón quiere decir que tenemos que seguir jugando juntos y seguir siendo amigos. Te deseo lo mejor del mundo…Eres un hombre inteligente y listo”.

Romeh: “Siempre he tratado de responderte con educación. Ni tan siquiera agresivamente. Yo tomo las cosas complicadas y difíciles de la vida, tomo lo mejor para crecer, aprender y evolucionar. Espero que de la misma forma lo hagas porque es lo que más nos fortalece en la vida.

Play

Lupillo dice que se gastará el dinero del premio en ropa y de vacaciones