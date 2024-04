¿Lupillo Rivera será expulsado de La Casa de los Famosos?

Este lunes podría ser el último día de Lupillo Rivera en La Casa de los Famosos. Resulta que después de que Lupillo amenazará de demandar a otros habitantes del reality de Telemundo, empezó a dar vueltas el rumor que producción quiere sacar a Lupillo de LCDLF4.

Durante la última cena – con Lupillo, Maripily, Paulo Quevedo, Aleska, Cristina Porta y Patricia Corcino- hubo varios comentarios incomodos, al punto que Maripily se levantó y abandonó la comida. Al parecer los comentarios eran sobre la demanda que planea realizar Lupillo contra Maripily una vez que salga de La Casa de los Famosos.

Luego hubo las cámaras fueron censuradas por mucho y se dice que durante este tiempo Lupillo estaba hablando con producción exigiendo que Maripily salga del reality.

También se dice que Telemundo ya no sabe que hacer con Lupillo cuando este empezó a decir que iba demandar a Ariadna y a Romeh por difamación. También que va a demandar a Maripily por violencia verbal. Tras la amenaza de Lupillo que hizo en vivo, Alfredo Adam, quien estaba en la gala con los presentadores no se quedo callado y dijo que lo iba a demandar por amenaza. Esta cadena de demandas que empezó Lupillo hizo que producción se preocupará, según dicen los rumores. Hasta se dice que llegaron abogados para ver el 24/7 durante la censura. El canal de YouTube de Imanity Show dice que los abogados estaban presente para evitar que Lupillo volviera a enfrentar a producción, como según ya lo había hecho antes cuando enfrentó a tres productores. Se dice que Lupillo quiere controlar todo lo que pasa y se dice adentro del realty. Pero esto no lo tenemos confirmado, solo son rumores.

¿Producción quiere que Lupillo salga de LCDLF4?

Al parecer producción quiere que Lupillo abandone voluntariamente La Casa de los Famosos. Así es, se dice que producción está intentando que Lupillo se vaya por su propia voluntad del reality. Eso no es todo, se dice que Lupillo podría abandonar este lunes 29 de abril, La Casa de los Famosos. Lo que quiere decir que este lunes podríamos ver dos habitantes abandonar La Casa de los Famosos.

Si Lupillo sale este lunes sería por expulsión o una salida voluntaria, según andan los rumores. Nada de esto es confirmado por Telemundo. La confirmación la tendremos este lunes 29 de abril.