¿Quién es el hombre con Ariadna Gutiérrez en el yate?

Este fin de semana anda dando vueltas un video de Ariadna Gutiérrez bailando en un yate abrazada de un galán llamado Zach Vella. Más de uno dice que ese el novio que mencionó Ariadna que tenía afuera cuando estaba en La Casa de los Famosos.

En el video se ve al galán abrazándola por detrás. Pero cuando Ariadna se da cuenta que las están grabando, esta se despega y tapa la cámara con su mano, y luego se pone las manos en la cara. Como que no quería que grabaran ese momento. Abajo puedes ver el clip.

¿Quién es el galán que está con Ariadna Gutiérrez?

El hombre se llama Zach Vella, un empresario de bienes y raíces con su propia compañía llamado Vella Group. Zach se ha casado dos veces. La primera esposa de Zach se llama Nancy McCormick, con quien tuvo dos hijos, una niña y un varón. El matrimonio no duró. Pero Zach se volvió a dar otra oportunidad en el amor cuando conoció a Michelle Campbell Mason, una diseñadora de joyas.

En 2015, Zach Vella y Michelle Campbell Mason se casaron en Irlanda. Al parecer la pareja ya no está junta pero aun siguen casados, según IMBD.

En 2023, Zach Vella acompañó a la modelo Renée Elizabeth Blythewood a la gala de amfAR. En las escaleras de la gala fueron fotografiados besándose. El beso confirmó lo que muchos sospechaban, Zach Vella ya no estaba con su esposa.

Lo que también se confirmó que el empresario tiene buen gusto y las modelos podrían ser su debilidad.

A finales del 2023, los medios reportaron que Ariadna confesó que tenía pareja a la revista Aló. Elle dijo que es un empresario y que no tiene nada que ver con el medio. “Sí, tengo pareja, y lo que más me gusta de él es que me brinda la tranquilidad y esa paz emocional que necesito”, reveló Ariadna. “Saber que cuentas con alguien que te apoya, que está enviándote la mejor energía, compartiendo tus sueños y creando sueños juntos. Pienso que eso es lo más importante que tener momentos de felicidad. Es más, la constancia, la compañía y la protección de esa persona”.

Ariadna ahora prefiere no mostrar su privacidad en las redes. “Los momentos en que compartí mi privacidad no fueron momentos en los que estaba realmente feliz”, aseguró Ariadna. “Simplemente, fue un momento que se me escapó en las redes y mi inexperiencia de no saber llevar mi vida privada de una mejor manera terminó en esa exposición. La verdad no me gusta hablar mucho de mi vida amorosa y de otras personas”.

Mira las fotos de Zach Vella, novio de Ariadna Gutiérrez





Nunca faltan los memes con Lupillo.