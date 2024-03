La familia de Alana le grita que no sea “la sirvienta” de Fuagua

Alana Lliteras no tiene permitido a cocinarle o servir comida a Fuagua en La Casa de los Famosos. Alana le hace el anuncio a sus compañeros al tener que pasar amarrada con Cristina Porta por tres días. “Porque no eres una sirvienta”, le dice Cristina a Alana.

Alana les pregunta a sus compañeros: “¿Qué hago me desamarro?…nooo”. Si ellos se desamarran pierden el reto de la semana. Cristina también le cuerda a Alana que su familia le había gritado desde afuera “que deje de servirle a sus compañeros”. Pero Alana dice que ella no escuchó eso. Aunque el cuarto Tierra le dice que al menos la ayuden cuando cocina. Maripily le pide a Alana que “disfrute el reality” y que no este de sirvienta. Pero Alana le afirma que la está pasando bien.

No es la primera vez que algunos habitantes notan que Alana es la empleada de la casa. Alana ya expresado lo cansada de estar cocinando tres comidas los siete días de la semana para el cuarto Agua y Fuego. Mientras el cuarto Tierra ha notado esto y planean sacar a Alana para ver que hacen los cuartos sin ella. Ya que todos esperan que ella les haga el desayuno, almuerzo y cena. La Melaza, Adame y el resto de Fuego están acostumbrados de que ella les cocine. Al punto que ya le preguntan de frente “¿Qué vamos a comer hoy?”.

Mientras que ella asegura que la está pasando bien en La Casa de los Famosos. Cuando nadie la ayuda en la cocina, aunque ella se los pida. Abajo pueden ver a Alana de sirvienta en La Casa de los Famosos.

El público critica y defiende a Alana

A continuación puede ver la reacción del público:

“Soy team Tierra 🌏 y aún haci tengo empatia por Alana , es injusto, increíble como la utilizan , sobre todo adame, melaza y guty. además hablan a sus espaldas. Son de lo peor! MANIPULADORES!! QUE VERGÜENZA”.

“Alana tiene buen corazón y trata de complacer a todos como la buena persona que es pero tonta no es!👠Cenicienta ahora princesa cuando gane 👸🏻”.