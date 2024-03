Telemundo regaña a Clovis Nienow: ¿Qué pasó?

Clovis Nienow se mete en tremendo problema. Hasta Telemundo lo regaña por saltar desnudo de cama en cama. Resulta que a Clovis le gusta interpretar a varios personajes en su cuarto. Uno de ellos es tk y, esto no le gusto a la Jefa. “Ya lo regañó a Clovis como un bebé”, dijo Romeh.

Mientras que Cristina dijo que “cero atracción [con Clovis] y que si lo veía desnudo, solo le daban ganas de bañarlo como a un bebé”.

Pero un día que entró al cuarto Tierrra buscando pan y atún, se puso a jugar a las apuestas con Clovis. El que perdía tenía que sacarse una prenda. Clovis apostó el todo por el todo. Si perdía iba a brincar de una cama a otra totalmente desnudo. Pues perdió. Ni corto, ni perezoso, Clovis se desnudo y saltó de una cama a otra. Algo que no le gusto a Telemundo y lo regañó. Ahora no puede hacer sus personajes.

En otra ocasión Clovis se vistió de mujer con peluca y falda. Hasta la Jefa lo llamó “Cloviana”. Abajo puedes ver el momento.

Al parecer, Clovis siempre le da vida a diferentes personajes. Abajo un usuario subió un video de él bailando en tacones en los pasillos de un edificio. “Aquí se ve a Clovis que siempre ha sido así, no está imitando a nadie. Para los que dicen que no es original”, dice el usuario que subió el video.

¿Quién es Clovis Nienow

Nienow apareció por primera vez en el ojo público en 2018 cuando se convirtió en concursante del reality show MTV Are You The One. Según información de IMDb, él ha participado en “Too Hot to Handle: Latino” de 2021, entre otros programas.

Más allá del brillo de los reality shows, Nienow es conocido por su dedicación al fitness y los deportes. Visto regularmente en el gimnasio, mantiene un estilo de vida activo y saludable.

Clovis Nienow es el ex de Manelyk

Clovis entró soltero a La Casa de los Famosos. Pero en nuestra investigación no encontramos mucha información sobre su vida amorosa. Las únicas novias que ha tenido han sido Francisca Undurraga, una modelo chilena, a quien conoció en el programa Resistiré en 2019. La pareja terminó antes de cumplir dos años de romance.

Clovis también tuvo una relación con Manelyk, a quien también conoció en Resistiré. Pero esta relación fue fugaz.